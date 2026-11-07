Jon Weeks es Acreedor al Reconocimiento Perry/Yonamine Unity 2026

Los San Francisco 49ers nombraron al long snapperJon Weeks acreedor al Reconocimiento Perry/Yonamine Unity 2026, por su compromiso por fomentar la unidad dentro del equipo y contribuir a su comunidad.

Elegido por sus compañeros, este premio anual reconoce a un jugador de los 49ers que demuestra una dedicación excepcional para unir a las personas, tanto dentro como fuera del campo.

A lo largo de su carrera en la NFL, Weeks ha demostrado un fuerte compromiso con el servicio comunitario, apoyando iniciativas enfocadas en jóvenes, familias y personas que atraviesan situaciones difíciles. Esta temporada 2026 no ha sido la excepción, pues su participación ha continuado recientemente en distintos eventos comunitarios de los 49ers, entre ellos el evento de arteterapia Crucial Catch, donde se unió a sus compañeros y guerreros que luchan contra el cáncer para crear chamarras Levi's® personalizadas. Además, previo al partido de Crucial Catch, Weeks acompañó de la mano a una persona que lucha contra el cáncer durante una alfombra roja especial antes del encuentro, donde se presentaron los diseños de sus chamarras. También ha participado en otras actividades, como un evento de repostería junto a Big Brothers Big Sisters, en el que convivió con jóvenes de la comunidad mientras preparaban pasteles.

El compromiso de Weeks por ayudar a los demás también fue reconocido en 2023, cuando fue elegido por los Houston Texans para el premio Walter Payton al Hombre del Año.

Como parte de este reconocimiento, los 49ers donarán $10,000 a la Fundación High Fives, una organización sin fines de lucro que apoya a atletas que han sufrido lesiones que han afectado su vida.