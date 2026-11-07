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Jon Weeks es Acreedor al Reconocimiento Perry/Yonamine Unity 2026

Nov 07, 2026 at 12:18 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

ESP Perry Yonamine Award 16z9

Los San Francisco 49ers nombraron al long snapperJon Weeks acreedor al Reconocimiento Perry/Yonamine Unity 2026, por su compromiso por fomentar la unidad dentro del equipo y contribuir a su comunidad.

Elegido por sus compañeros, este premio anual reconoce a un jugador de los 49ers que demuestra una dedicación excepcional para unir a las personas, tanto dentro como fuera del campo.

A lo largo de su carrera en la NFL, Weeks ha demostrado un fuerte compromiso con el servicio comunitario, apoyando iniciativas enfocadas en jóvenes, familias y personas que atraviesan situaciones difíciles. Esta temporada 2026 no ha sido la excepción, pues su participación ha continuado recientemente en distintos eventos comunitarios de los 49ers, entre ellos el evento de arteterapia Crucial Catch, donde se unió a sus compañeros y guerreros que luchan contra el cáncer para crear chamarras Levi's® personalizadas. Además, previo al partido de Crucial Catch, Weeks acompañó de la mano a una persona que lucha contra el cáncer durante una alfombra roja especial antes del encuentro, donde se presentaron los diseños de sus chamarras. También ha participado en otras actividades, como un evento de repostería junto a Big Brothers Big Sisters, en el que convivió con jóvenes de la comunidad mientras preparaban pasteles.

El compromiso de Weeks por ayudar a los demás también fue reconocido en 2023, cuando fue elegido por los Houston Texans para el premio Walter Payton al Hombre del Año.

Como parte de este reconocimiento, los 49ers donarán $10,000 a la Fundación High Fives, una organización sin fines de lucro que apoya a atletas que han sufrido lesiones que han afectado su vida.

El Premio Perry/Yonamine Unity lleva el nombre de los exjugadores de los 49ers Joe "The Jet" Perry y Wally Yonamine, dos pioneros en promover la unión y la diversidad, que demostraron el poder de reunir a las personas tanto dentro del campo como en sus comunidades. Ambos fallecieron en 2011 y este premio se entrega en su memoria.

P Corliss Waitman, LS Jon Weeks
Kym Fortino/49ers
LS Jon Weeks, P Corliss Waitman
Kym Fortino/49ers

49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event 🎨

Cancer warriors paired up with 49ers players to create custom painted art designs during an art therapy event presented by Sutter Health.

49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Terrell Lloyd/49ers
S Jalen Stroman
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S Jalen Stroman

Kym Fortino/49ers
DL Osa Odighizuwa
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DL Osa Odighizuwa

Kym Fortino/49ers
DL Nick Bosa
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DL Nick Bosa

Kym Fortino/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Kym Fortino/49ers
CB Ephesians Prysock
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CB Ephesians Prysock

Kym Fortino/49ers
TE Khalil Dinkins
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TE Khalil Dinkins

Kym Fortino/49ers
DL Nick Bosa
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DL Nick Bosa

Kym Fortino/49ers
QB Mac Jones, QB Kurtis Rourke
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QB Mac Jones, QB Kurtis Rourke

Kym Fortino/49ers
QB Kurtis Rourke
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QB Kurtis Rourke

Kym Fortino/49ers
LB Tatum Bethune
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LB Tatum Bethune

Kym Fortino/49ers
RB Isaac Guerendo
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RB Isaac Guerendo

Kym Fortino/49ers
LB Garret Wallow
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LB Garret Wallow

Kym Fortino/49ers
DL Nick Bosa
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DL Nick Bosa

Terrell Lloyd/49ers
Sourdough Sam
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Sourdough Sam

Kym Fortino/49ers
WR Mike Evans, WR KhaDarel Hodge
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WR Mike Evans, WR KhaDarel Hodge

Terrell Lloyd/49ers
LS Jon Weeks, P Corliss Waitman
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LS Jon Weeks, P Corliss Waitman

Kym Fortino/49ers
DL Mykel Williams
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DL Mykel Williams

Kym Fortino/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event 🎨
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event 🎨

Kym Fortino/49ers
LS Jon Weeks, P Corliss Waitman
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LS Jon Weeks, P Corliss Waitman

Kym Fortino/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Terrell Lloyd/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Kym Fortino/49ers
TE Khalil Dinkins
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TE Khalil Dinkins

Kym Fortino/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Kym Fortino/49ers
QB Mac Jones
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QB Mac Jones

Kym Fortino/49ers
QB Mac Jones
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QB Mac Jones

Terrell Lloyd/49ers
Sourdough Sam, WR Jordan Watkins, OL Enrique Cruz Jr.
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Sourdough Sam, WR Jordan Watkins, OL Enrique Cruz Jr.

Terrell Lloyd/49ers
S Jalen Stroman
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S Jalen Stroman

Terrell Lloyd/49ers
Sourdough Sam
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Sourdough Sam

Terrell Lloyd/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Terrell Lloyd/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Terrell Lloyd/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Terrell Lloyd/49ers
DL Khalid Kareem
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DL Khalid Kareem

Kym Fortino/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Terrell Lloyd/49ers
TE Jack Stoll, WR Jordan Watkins
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TE Jack Stoll, WR Jordan Watkins

Kym Fortino/49ers
49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event
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49ers Showcase Designs at Crucial Catch Art Therapy Event

Terrell Lloyd/49ers
Sourdough Sam
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Sourdough Sam

Terrell Lloyd/49ers
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