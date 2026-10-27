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Los 49ers Anuncian Movimientos a la Escuadra de Prácticas

Oct 27, 2026 at 04:12 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a DL Kevin Givens a la escuadra de prácticas del equipo y liberado a WR Malik Turner de la escuadra de prácticas. Givens (1.85m, 129.2kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar como agente libre no seleccionado en el draft con los 49ers el 3 de mayo de 2019. En sus siete temporadas con San Francisco, Givens ha jugado en 71 partidos (14 como titular) acumulando 95 tackles, 8.0 sacks, tres pases defendidos, dos balones sueltos recuperados y un balón suelto provocado. También ha aparecido en nueve partidos de postemporada acumulando 12 tackles y un pase defendido. En 2026, Givens apareció en un partido registrando dos tackles antes de ser liberado por el equipo el 24 de octubre.

Con 29 años y originario de Newark, NJ, Givens asistió a la Universidad de Penn State donde apareció en 39 partidos (22 como titular) acumulando 82 tackles, 21.5 tackles para pérdida de yardas, 13.0 sacks, cuatro pases defendidos, tres balones sueltos recuperados y un balón suelto provocado.

Turner (1.88m, 91.6kg) apareció en dos partidos con el equipo esta temporada.

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