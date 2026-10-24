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Los 49ers Anuncian Movimientos al Roster Previo al #SFvsATL

Oct 24, 2026 at 01:38 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a DL Ogbo Okoronkwo a la escuadra de prácticas del equipo y liberado a DL Kevin Givens de la escuadra de prácticas. Además, el equipo anunció los siguientes movimientos al roster:

El siguiente jugador ha sido activado de la lista de reserva de lesionados:

WR Christian Kirk*

*Los 49ers han eliminado el estado de juego de Kirk como cuestionable para el partido contra los Atlanta Falcons.

Los siguientes jugadores han sido activados de la escuadra de prácticas del equipo (elevaciones estándar).

LB Jalen Graham
DL Ogbo Okoronkwo

Givens (1.85m, 129.2kg) apareció en un partido y registró dos tackles con el equipo esta temporada.

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