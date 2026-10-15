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Sigue el partido: Commanders vs. 49ers | Semana 6 'Monday Night Football'

Oct 15, 2026 at 12:51 PM
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Ines Diaz

Digital Content Coordinator

Los San Francisco 49ers recibirán a los Washington Commanders para el encuentro de la Semana 6 de la temporada regular 2026 en Levi's® Stadium para el "Monday Night Football". El partido dará inicio a las 5:15 p.m. PT el lunes 19 de octubre.

Así puedes seguir el partido:

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  • Cadena de Radio U.S. Bank de los 49ers
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  • Cadena de Radio en Español
    • La transmisión de los partidos en vivo con los comentaristas Jesús Zárate y Carlos Yustis será transmitida sin costo a los fans exclusivamente en la 49ers App o en 49ers.com/esp.
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  • Transmisión en México
    • El partido de Semana 6 entre Commanders vs. 49ers será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
  • Transmisión en el Reino Unido
    • El partido de Semana 6 entre Commanders vs. 49ers será transmitido en radio vía talkSPORT.

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PARA CONOCER ANTES DEL PARTIDO

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