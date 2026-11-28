Los San Francisco 49ers concluyeron la práctica final de la semana previo al partido de la Semana 12 de este domingo contra los Seattle Seahawks en Levi's® Stadium.

Después de conseguir la victoria 35-10 sobre los Minnesota Vikings en la Ciudad de México, los 49ers regresaron a casa con un récord de 9-1 y la oportunidad de completar la barrida en la temporada sobre su rival de la división NFC West.

Tras la práctica del viernes, el entrenador en jefe Kyle Shanahan descartó a dos jugadores, incluyendo a QB Brock Purdy, y mencionó a cinco jugadores como cuestionables para el partido del domingo. QB Mac Jones tomará el lugar de quarterback titular. Este es el reporte completo.

Jugadores Descartados

A solo días de haber obtenido su segundo reconocimiento al Jugador Ofensivo de la Semana en la NFC esta temporada, Purdy (tobillo) ha sido descartado para el partido del domingo. El quarterback no participó en las prácticas esta semana tras haber sufrido una lesión de tobillo en el segundo cuarto contra los Vikings.

Shanahan describió la lesión de Purdy como cercana a un esguince de la zona media del tobillo y no de la zona baja del tobillo, destacando que no ha progresado con la velocidad que el equipo esperaba. Confirmó que una cirugía no es necesaria y dijo que se mantiene optimista sobre la disponibilidad de Purdy la próxima semana, aunque aún es muy temprano para asegurarlo.

Con Purdy descartado, los 49ers contarán con una cara conocida, Jones, quien tomó el rol titular en varias ocasiones la temporada pasada.

"Tuvo una gran semana", dijo Shanahan. "Pasamos mucho por esto el año pasado, así que todos tienen mucha confianza en Mac".

Shanahan también habló sobre la habilidad de Jones de traer la misma energía al equipo todos los días, sin importar su rol.

"La personalidad no siempre es suficiente. Tienes que ser un muy buen jugador, y él lo ha demostrado en esta liga muchas veces, y definitivamente lo demostró en nuestro equipo el año pasado", dijo Shanahan.

Jones habló con los medios después de la práctica del viernes y dijo que se ha seguido preparando como un titular durante la temporada. Después de guiar a San Francisco a cinco victorias en ocho partidos como titular en 2025, Jones hará su primera aparición titular como jugador de los 49ers contra Seattle este domingo.

"Es una defensa increíble. He estado viendo desde la banda por múltiples partidos contra esta defensa, pero el ir contra ellos será un reto enorme, y estoy ansioso por eso", dijo Jones. "Es una oportunidad que no tomaré a la ligera".

QB Kurtis Rourke tomará el lugar de suplente detrás de Jones.

WR Jordan Watkins (ingle) también ha sido descartado tras perderse las tres prácticas de esta semana.

Jugadores Cuestionables

WR Mike Evans (Aquiles) se encuentra cuestionable tras haber regresado a la acción en la Ciudad de México el domingo pasado. El receptor veterano, que anotó un touchdown en su primer partido de vuelta desde la Semana 6, no participó en la práctica del miércoles, pero participó de manera limitada jueves y viernes.

LB Dre Greenlaw (cuello), está cuestionable por segunda semana consecutiva tras haber quedado descartado contra los Vikings en la Ciudad de México. Participó limitadamente los tres días esta semana.

CB Upton Stout (hombro, cuello) también participó limitadamente esta semana, mientras que DB Siran Neal (rodilla, pie) participó limitadamente el viernes tras perderse las primeras dos prácticas. Ambos se encuentran cuestionables.

Los 49ers podrían tener refuerzos en la línea ofensiva este fin de semana, ya que OL Austen Pleasants (rodilla) se encuentra trabajando en su regreso de la reserva de lesionados. Pleasants participó limitadamente el miércoles y participó totalmente jueves y viernes. Su posible regreso llega en buen momento para San Francisco, quienes colocaron a OL Colton McKivitz en la lista de reservas lesionados el miércoles después de una lesión de tobillo contra Minnesota que lo dejará fuera por el resto de la temporada.

Shanahan dijo que Pleasants ha hecho buen progreso en su primera semana de vuelta en las prácticas, trabajando exclusivamente como tackle, y este sábado podría tomarse la decisión de activarlo.

"Es lo suficientemente versátil para jugar en todas las posiciones. Lo ha demostrado en el training camp", dijo Shanahan.

Jugadores que Regresan / Sin Designación para el Partido

Los 49ers agregaron profundidad en la secundaria esta semana al activar a CB Nate Hobbs de la lista de reservas lesionados el miércoles. Hobbs, quien se encontraba como cuestionable antes del partido en la Ciudad de México con una lesión del aductor, no se encuentra en el reporte de lesiones esta semana.

DB Deommodore Lenoir (pie) y OL Carver Willis (enfermedad) participaron completamente el viernes tras haberlo hecho limitadamente miércoles y jueves. Ninguno de ellos tiene designación alguna para el partido.

DL Khalid Kareem (tobillo), quien estuvo inactivo contra Minnesota, participó totalmente toda la semana. DL Romello Height (mano) y DL Mykel Williams (mano) también practicaron totalmente en la semana. Ninguno de ellos tres tiene designación alguna para el partido.

Preparándose para Seattle

Los 49ers se enfrentarán a los Seahawks por segunda ocasión esta temporada tras haber asegurado la victoria 32-29 en Lumen Field en la Semana 5.

Shanahan habló sobre la historia de esta rivalidad y cómo ha crecido a lo largo de su tiempo en San Francisco.

"Cuando tienes dos buenos equipos, esto solo crece, y así ha sido en mis 10 años aquí", dijo Shanahan. "Seattle siempre parece estar ahí arriba. Creo que nosotros también".

Este domingo también ocurrirá el partido anual de los 49ers bajo el tema My Cause My Cleats, presentado por Shoe Palace, donde los jugadores saltarán a la cancha en zapatos personalizados representando causas y organizaciones que significan mucho para ellos.

Esta es el reporte completo de la Semana 12.

QB Brock Purdy (tobillo) - Descartado

WR Jordan Watkins (ingle) - Descartado

WR Mike Evans (Aquiles) - Cuestionable

LB Dre Greenlaw (cuello) - Cuestionable

CB Upton Stout (hombro, cuello) - Cuestionable

DB Siran Neal (rodilla, pie) - Cuestionable

OL Austen Pleasants (rodilla) - Cuestionable