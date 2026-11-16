4. Purdy Mantiene Vivas las Jugadas en un Partido de Tres Touchdowns

Purdy volvió a demostrar su capacidad para extender las jugadas y generar oportunidades fuera de la bolsa de protección. Completó 22 de 28 pases para 389 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción, con un rating de pasador de 154.5.

Su capacidad para improvisar quedó en evidencia durante el touchdown de 74 yardas de McCaffrey en el segundo cuarto. Bajo presión en una tercera oportunidad y ocho yardas por avanzar, Purdy salió de la bolsa de protección, mantuvo la mirada campo abajo y encontró a McCaffrey en un espacio abierto para conseguir la anotación que puso a los 49ers al frente en el marcador.

"No iba a hacer eso, pero de repente vi que Christian se desmarcó. Así que me detuve y le lancé el balón", comentó Purdy.

"Fue como jugar football en el patio de casa", dijo McCaffrey al destacar la capacidad de Purdy para sacar adelante jugadas que parecían perdidas. "Brock hizo un gran trabajo manteniendo viva la jugada".

El impacto de Purdy no se limitó a sus pases. Durante el touchdown por tierra de 70 yardas de Samuel Sr., el quarterback corrió campo abajo junto a T Trent Williams para realizar un bloqueo y ayudar a su compañero.

"Fui a bloquear junto a Trent", bromeó Purdy. "Voy a ser el próximo Juszczyk".

5. WR Keenan Allen debuta con los 49ers

Allen llegó a Dallas listo para jugar.

Tras llegar a los 49ers en un intercambio con Indianapolis, el seis veces seleccionado al Pro Bowl tuvo apenas tres entrenamientos para familiarizarse con el sistema ofensivo del entrenador en jefe Kyle Shanahan y crear una buena conexión con su nuevo quarterback, Brock Purdy.

Sin embargo, al veterano receptor no le tomó mucho tiempo adaptarse al equipo este domingo.

Allen consiguió su primera recepción como jugador de los 49ers durante la primera serie ofensiva que terminó en touchdown y rápidamente se convirtió en una opción confiable para Purdy, terminando el partido con cinco recepciones para 61 yardas. Cuatro de sus cinco recepciones permitieron avanzar hasta conseguir el primer down.

Una de sus mejores participaciones llegó durante una serie ofensiva del segundo cuarto, cuando Purdy conectó con Allen en tres ocasiones a lo largo de seis jugadas, y cada recepción permitió conseguir un nuevo primer down.

Entre ellas destacó una recepción de 23 yardas en tercera oportunidad, en la que Allen se lanzó para atrapar el balón y mantener viva la serie ofensiva. La jugada ayudó a preparar el camino para un gol de campo de 28 yardas de K Eddy Piñeiro.

"Es un veterano. Ha jugado en diferentes ofensivas y sabe lo que necesita aprender", comentó Kittle. "Hizo recepciones importantes cuando más lo necesitábamos".

Purdy también destacó la capacidad de Allen al recorrer el campo y la conexión que han empezado a desarrollar.