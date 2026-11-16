Los San Francisco 49ers mejoraron su récord a 8-1 en la temporada después de conseguir la victoria por 46-40 sobre los Dallas Cowboys en AT&T Stadium el domingo.
En un enfrentamiento de muchos puntos entre dos rivales históricos, la ofensiva de San Francisco acumuló 584 yardas y seis touchdowns. RB Christian McCaffrey destacó con tres anotaciones seguido de WR Deebo Samuel Sr. quien consiguió dos más, mientras que QB Brock Purdy acumuló 389 yardas por pase y tres touchdowns para asegurar el octavo triunfo del equipo en la temporada.
El partido del domingo también marcó el enfrentamiento número 42 entre ambos equipos. Con este resultado, San Francisco suma cuatro victorias consecutivas ante Dallas.
Estas son cinco claves de la victoria de los 49ers en la Semana 10 en contra de los Cowboys:
1. McCaffrey Llega Tres Veces a la Zona de Anotación
McCaffrey volvió a tener una actuación destacada, con un total de 223 yardas desde la línea de golpeo y tres touchdowns.
La primera anotación llegó en el segundo cuarto, cuando los 49ers estaban abajo en el marcador con 16-10. En tercera oportunidad y ocho yardas por avanzar, con el balón en su yarda 26, Purdy escapó de la presión en la bolsa, corrió a la derecha, se detuvo para esquivar al jugador defensivo y encontró a McCaffrey, quien recorrió 74 yardas por la banda hasta llegar a la zona de anotación. Los bloqueos de TE George Kittle y WR Jordan Watkins fueron clave para abrirle el camino, dándole a San Francisco una ventaja de un punto antes del descanso. Esta jugada representó el touchdown más largo en la carrera de McCaffrey.
La actuación de McCaffrey aún no terminaba. En el último cuarto sumó otro touchdown por tierra de 16 yardas y, poco más tarde, consiguió una anotación de 66 yardas por recepción, cuando restaban poco más de tres minutos de juego.
El corredor veterano terminó con 161 yardas por recepción en cuatro recepciones y 62 yardas por tierra en 13 acarreos.
2. Samuel Sr. Regresa con una Gran Actuación
Después de perderse los tres partidos anteriores por una lesión en el tendón de la corva, Samuel Sr. no tardó en hacerse notar en su regreso a la alineación.
El receptor consiguió el primer touchdown de los 49ers en el partido, al atrapar un pase de 11 yardas de Purdy que culminó la primera serie ofensiva del equipo.
Sin embargo, su jugada más destacada llegó en el tercer cuarto.
En una primera oportunidad y 10 yardas por avanzar desde la yarda 30 de San Francisco, RB Kaelon Black le entregó el balón a Samuel Sr. mediante una jugada de reversa. Purdy también participó en la acción al realizar un bloqueo que abrió un espacio por la banda izquierda, permitiendo que Samuel Sr. recorriera 70 yardas antes de girar en el aire y llegar a la zona de anotación
Samuel Sr. terminó el partido con 109 yardas desde la línea de golpeo y dos touchdowns.
3. Black supera a los defensivos para conseguir un touchdown de 25 yardas
Antes de ser una pieza clave en la jugada de reversa de 70 yardas de Samuel, Black protagonizó una de las jugadas de mayor contacto del encuentro, al inicio de la segunda mitad.
Desde la yarda 25 de Dallas, el corredor novato demostró su fuerza. Black recibió un fuerte golpe del defensivo de los Cowboys, Caleb Downs, pero logró mantenerse de pie, después, avanzó con fuerza, se quitó de encima a otro defensivo y se lanzó de frente con los brazos y las piernas extendidos para llegar a la zona de anotación y conseguir el segundo touchdown de su carrera.
La anotación cerró una serie ofensiva de 81 yardas y amplió la ventaja a 24-16. Black terminó el partido con 53 yardas por tierra en 11 acarreos y sumó dos recepciones para 13 yardas.
4. Purdy Mantiene Vivas las Jugadas en un Partido de Tres Touchdowns
Purdy volvió a demostrar su capacidad para extender las jugadas y generar oportunidades fuera de la bolsa de protección. Completó 22 de 28 pases para 389 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción, con un rating de pasador de 154.5.
Su capacidad para improvisar quedó en evidencia durante el touchdown de 74 yardas de McCaffrey en el segundo cuarto. Bajo presión en una tercera oportunidad y ocho yardas por avanzar, Purdy salió de la bolsa de protección, mantuvo la mirada campo abajo y encontró a McCaffrey en un espacio abierto para conseguir la anotación que puso a los 49ers al frente en el marcador.
"No iba a hacer eso, pero de repente vi que Christian se desmarcó. Así que me detuve y le lancé el balón", comentó Purdy.
"Fue como jugar football en el patio de casa", dijo McCaffrey al destacar la capacidad de Purdy para sacar adelante jugadas que parecían perdidas. "Brock hizo un gran trabajo manteniendo viva la jugada".
El impacto de Purdy no se limitó a sus pases. Durante el touchdown por tierra de 70 yardas de Samuel Sr., el quarterback corrió campo abajo junto a T Trent Williams para realizar un bloqueo y ayudar a su compañero.
"Fui a bloquear junto a Trent", bromeó Purdy. "Voy a ser el próximo Juszczyk".
5. WR Keenan Allen debuta con los 49ers
Allen llegó a Dallas listo para jugar.
Tras llegar a los 49ers en un intercambio con Indianapolis, el seis veces seleccionado al Pro Bowl tuvo apenas tres entrenamientos para familiarizarse con el sistema ofensivo del entrenador en jefe Kyle Shanahan y crear una buena conexión con su nuevo quarterback, Brock Purdy.
Sin embargo, al veterano receptor no le tomó mucho tiempo adaptarse al equipo este domingo.
Allen consiguió su primera recepción como jugador de los 49ers durante la primera serie ofensiva que terminó en touchdown y rápidamente se convirtió en una opción confiable para Purdy, terminando el partido con cinco recepciones para 61 yardas. Cuatro de sus cinco recepciones permitieron avanzar hasta conseguir el primer down.
Una de sus mejores participaciones llegó durante una serie ofensiva del segundo cuarto, cuando Purdy conectó con Allen en tres ocasiones a lo largo de seis jugadas, y cada recepción permitió conseguir un nuevo primer down.
Entre ellas destacó una recepción de 23 yardas en tercera oportunidad, en la que Allen se lanzó para atrapar el balón y mantener viva la serie ofensiva. La jugada ayudó a preparar el camino para un gol de campo de 28 yardas de K Eddy Piñeiro.
"Es un veterano. Ha jugado en diferentes ofensivas y sabe lo que necesita aprender", comentó Kittle. "Hizo recepciones importantes cuando más lo necesitábamos".
Purdy también destacó la capacidad de Allen al recorrer el campo y la conexión que han empezado a desarrollar.
"Es muy bueno para generar separación de los defensivos," señaló Purdy. "Creo que hoy, especialmente en las jugadas de cobertura personal, supo aprovechar su experiencia y encontrar espacios para quedar libre, lo que para mi fue muy bueno poder ver y sentir esa conexión."
A Continuación
Los 49ers viajarán ahora a Colorado Springs para una semana de entrenamientos en altitud antes de volar a la Ciudad de México, donde enfrentarán a los Minnesota Vikings en la Semana 11. Este será el segundo partido internacional de los 49ers en lo que va del año.