Evans Descartado, Williams y Greenlaw Cuestionables; Deebo Regresa Previo al Partido contra Cowboys | Reporte de Prácticas #SFvsDAL

Los San Francisco 49ers finalizaron las prácticas de la semana previo al partido de Semana 10 contra los Dallas Cowboys en AT&T Stadium.

Tras conseguir la victoria en la Semana 9 contra Las Vegas Raiders, los 49ers tuvieron noticias positivas en la posición de receptor, con Deebo Samuel Sr. regresando a las prácticas y el recién adquirido Keenan Allen completando su primera semana con el equipo.

Después de la práctica del viernes, el entrenador en jefe Kyle Shanahan descartó a WR Mike Evans para el partido del domingo y mencionó a siete jugadores como cuestionables, incluyendo a T Trent Williams y LB Dre Greenlaw. Este es el reporte completo.

Jugadores Cuestionables

Williams se sumó al reporte de lesiones después de sufrir una lesión de hombro durante la práctica del jueves. El tackle veterano participó limitadamente el jueves antes de permanecer fuera el viernes.

"Cada vez que te lastimas el hombro en jueves, no quedas del todo tranquilo", dijo Shanahan. "El domingo llega rápido. Pero esperemos que sea tiempo suficiente para que él se encuentre bien".

Greenlaw también se encuentra cuestionable tras una lesión de rodilla sufrida el jueves. El linebacker participó limitadamente el jueves y viernes después de un día de descanso el miércoles. Si no puede jugar, el linebacker novato Jaden Dugger podrá tener mayor participación similar a cuando cubrió la ausencia de Greenlaw al inicio de la temporada.

"Ojalá podamos tener a Dre el domingo", dijo Shanahan. "Pero si no, es turno del siguiente jugador y hasta ahora, ha mostrado su valía".

CB Renardo Green (espalda) y DB Deommodore Lenoir (pie) sufrieron lesiones durante la victoria de Semana 9 sobre los Raiders. Ambos se perdieron las prácticas de miércoles y jueves antes de volver con participación limitada el viernes. CB Upton Stout (hombro, cuello) participó limitadamente toda la semana. Los tres se encuentran cuestionables.

Con los tres backs defensivos como cuestionables, CB Nate Hobbs puede proveer profundidad adicional en la secundaria si está disponible. Hobbs también está como cuestionable para el domingo, pero participó totalmente esta semana. El veterano permanece en la reserva de lesionados y deberá ser activado al roster de 53 jugadores para poder jugar.

"Nate es un buen esquinero", dijo Shanahan el miércoles. "Puedes verlo ser efectivo por dentro, por fuera, y su versatilidad es genial donde sea requerido".

DL C.J. West (rodilla) regresó a prácticas esta semana después de que los 49ers abrieran su ventana de prácticas de 21 días el miércoles. West ha permanecido descartado desde la Semana 2 después de someterse a cirugía de rodilla para extraer un fragmento óseo.

West participó de manera limitada antes de progresar a participación total el viernes. Él permanece cuestionable para el domingo, y si es activado de la reserva de lesionados, será su primer partido desde la Semana 2. El liniero defensivo registró un sack en la victoria de la Semana 1 del equipo contra Los Angeles Rams en Australia.

Jugadores Descartados

Evans ha sido descartado para el partido del domingo mientras continúa su recuperación de la lesión de Aquiles. Shanahan dijo que Evans está progresando, pero hizo énfasis en la importancia de permitir una recuperación total.

"Estamos tratando de asegurarnos que sane totalmente para que la lesión no resurja", dijo Shanahan. "Pero va en la dirección correcta".

Al preguntarle sobre un posible regreso de Evans, Shanahan dijo que hay posibilidad que esté disponible la próxima semana.

Jugadores que Regresan / Sin Designación

Tras perderse las últimas tres semanas con una lesión del tendón de la corva ocurrida en la Semana 5 contra los Seattle Seahawks, Deebo Samuel Sr. progresó de participación limitada el miércoles y jueves a participación total el viernes. El receptor no tiene designación de lesión.

"Tuvo una buena semana, estuvo sano", dijo Shanahan. "Primera semana de vuelta, así que aún está retomando el ritmo".

Allen también completó sus primeras tres prácticas con los 49ers después de su intercambio desde los Indianapolis Colts al cierre de la ventana de transferencias. Shanahan confirmó que Allen participará contra Dallas mientras continúa su aprendizaje.

"Se está poniendo al corriente, tratando de aprender lo más que pueda y esperamos que lo haga más y más cada semana", dijo Shanahan. "Pero fue una buena primera semana para empezar".

RB Christian McCaffrey regresó a participación total en jueves y viernes después de un día de descanso el miércoles. DB Siran Neal (rodilla, pie) participó limitadamente el miércoles y jueves antes de participar totalmente el viernes. WR Demarcus Robinson (tobillo) participó totalmente toda la semana. Ninguno de los tres tiene designación para el partido.

Preparación para Dallas y México

Los 49ers se embarcarán en un viaje de dos semanas comenzando en Dallas, con una parada después en Colorado Springs para entrenar en condiciones de altitud antes de viajar a la Ciudad de México para su segundo partido internacional del año.

El equipo entrenará en Colorado Springs a partir del miércoles para ayudarlos a aclimatarse a la mayor altitud en el partido de la Semana 11 en la Ciudad de México.