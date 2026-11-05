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Los 49ers Expanden su Programa de Football en las Escuelas en la Ciudad de México

Nov 05, 2026 at 03:41 PM
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Los San Francisco 49ers continúan con su misión de crear un impacto positivo en las comunidades y promover el crecimiento del Football, con la expansión de 49ers Flag México presentado por Banorte en la Ciudad de México.

En colaboración con 49ers Foundation y NFL México, 49ers Flag México es un programa escolar diseñado para brindar acceso gratuito al flag football a jóvenes de todo el país. A principios de este año, el equipo lanzó el programa en Los Cabos y posteriormente se incorporó Monterrey. Como resultado de este anuncio, los 49ers ya han integrado el flag football a las clases de Educación Física a cerca de 100 escuelas en todo el país.

"Creemos que todos los estudiantes merecen tener la oportunidad de jugar, aprender y crecer a través del deporte, sin importar su origen, género o situación económica", comentó Sofy Navarro, directora de Impacto y Estrategia de Programas de la 49ers Foundation. "Con la expansión de 49ers Flag México a la Ciudad de México, estamos haciendo que el flag football sea gratuito y accesible para miles de estudiantes que, de otra manera, quizá no tendrían esta oportunidad. Nos emociona seguir impulsando el crecimiento que ya hemos visto en Los Cabos y Monterrey este año y seguir sumando al futuro del Football".

La expansión a la Ciudad de México se celebró ayer con un evento en la Escuela Primaria Benito Juárez para maestros y estudiantes de escuelas locales. Coach Kelly (Arely Monserrat Pérez García), directora de educación del Programa 49ers Flag México, impartió una clínica de capacitación en la que enseñó a 70 maestros de Educación Física los conceptos básicos del flag football.

Al mismo tiempo, 100 estudiantes participaron en las actividades de 49ers EDU, donde aprendieron sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. El evento culminó con una clínica de flag football para todos los estudiantes, impartida por los profesores de Educación Física que participaron en la capacitación. Alfredo Gutiérrez, exjugador de los 49ers, se sumó a las actividades para apoyar la preparación de docentes y alumnos.

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