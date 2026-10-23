Los 49ers Liberan a DL Ogbo Okoronkwo

Los San Francisco 49ers anuncian que han liberado a DL Ogbo Okoronkwo.
Okoronkwo (1.88m, 114.7kg) apareció en seis partidos (uno como titular) registrando dos tackles y 1.0 sack con el equipo esta temporada.
Los San Francisco 49ers anuncian que han liberado a DL Ogbo Okoronkwo.
Okoronkwo (1.88m, 114.7kg) apareció en seis partidos (uno como titular) registrando dos tackles y 1.0 sack con el equipo esta temporada.
Los 49ers anuncian que han firmado a DL Naquan Jones a la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en la escuadra de prácticas, el equipo liberó a LB Eugene Asante.
Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria por 23-17 sobre los Washington Commanders en su partido de lunes por la noche de la Semana 6.
Conoce los jugadores que han sido descartados para el partido de los San Francisco 49ers de la Semana 6 contra los Washington Commanders.
Los 49ers anuncian que han activado a LB Jalen Graham y WR Malik Turner de la escuadra de prácticas.
Los San Francisco 49ers dieron a conocer el reporte de lesiones actualizado previo al partido contra los Washington Commanders.
Los 49ers anuncian que han promovido a DL Ogbo Okoronkwo al roster activo y firmado a LB Eugene Asante a la escuadra de prácticas del equipo. Además, el equipo abrió la ventana de prácticas de WR Christian Kirk (Lista de reserva de lesionados).
Información de transmisión para el partido de la Semana 6 de los San Francisco 49ers 'Monday Night Football' contra los Washington Commanders en Levi's® Stadium.
Mira lo que Kyle Shanahan, Brock Purdy, Mike Evans, Fred Warner, Sam Darnold, and Mike Macdonald dijeron tras el partido de la Semana 5.
WR Mike Evans lucha contra una lesión de costilla y entrega jugadas importantes ayudando a los 49ers a derrotar a los actuales campeones del Super Bowl.