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Corliss Waitman Es Nombrado el Jugador de la Semana en Equipos Especiales en la NFC

Oct 14, 2026 at 10:32 AM
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Aubrie Tolliver

49ers Cal-Hi Anchor/Reporter

P Corliss Waitman ha sido nombrado el Jugador de la Semana en Equipos Especiales en la NFC tras su actuación en la victoria de San Francisco en la Semana 5 contra los Seahawks.

Waitman colocó sus cinco despejes dentro de la yarda 20, incluyendo tres dentro de la yarda diez, y no permitió yardas de regreso. Sus esfuerzos ayudaron a limitar la posición de Seattle en el campo, y uno de esos despejes colocó al equipo para una jugada que cambió el juego.

Cuando los 49ers tenían la ventaja 14-13 con 27 segundos restantes en la primera mitad, Waitman realizó un despeje de 38 yardas que DB Siran Neal y S Ashtyn Davis ayudaron a colocar en la yarda cuatro de Seattle. En la siguiente jugada de los Seahawks, DL Gracen Halton provocó un balón suelto y lo recuperó en la zona de anotación para un touchdown, extendiendo la ventaja de San Francisco antes del medio tiempo.

Waitman terminó el juego con 216 yardas por despeje en cinco intentos, promediando 43.2 yardas por despeje. Su patada más larga viajó 51 yardas.

En su quinta temporada en la NFL, Waitman pasó las dos temporadas pasadas con los Pittsburgh Steelers antes de firmar un contrato por un año con los 49ers el 18 de marzo de 2026.

En cinco partidos en la temporada 2026, Waitman promedia 47.2 yardas por despeje en 16 intentos, con nueve de ellos aterrizando dentro de la yarda 20. Su despeje más largo en la temporada viajó 61 yardas.

Esta es la segunda ocasión que Waitman ha sido nombrado Jugador de la Semana en Equipos Especiales. Anteriormente recibió el premio en la AFC en la Semana 3 de la temporada 2022 como integrante de los Denver Broncos.

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