Los San Francisco 49ers cerraron la práctica final de la semana en Colorado Springs antes del partido de la Semana 11 el domingo contra los Minnesota Vikings en la Ciudad de México.

Después de conseguir la victoria por 46-40 contra los Dallas Cowboys, los 49ers continuaron la preparación para su segundo partido internacional de la temporada, entrenando en la altitud de la United States Air Force Academy.

Antes de la práctica del viernes, el entrenador en jefe Kyle Shanahan comentó que nueve jugadores se encuentran como cuestionables para el partido del domingo, incluyendo a WR Mike Evans y LB Dre Greenlaw. Ningún jugador fue descartado. Este es el reporte completo.

Jugadores Cuestionables

Evans se encuentra como cuestionable después de volver a las prácticas el jueves por primera vez después de sufrir una lesión en el tendón de Aquiles. El receptor veterano, que se ha perdido los dos partidos pasados, practicó de manera limitada los días jueves y viernes mientras continúa trabajando en su regreso.

"Tuvo un buen día de práctica ayer", dijo Shanahan. "Como siempre, está algo adolorido hoy, pero va en dirección correcta".

Shanahan dijo que es muy probable que el equipo tome una decisión sobre su disponibilidad este sábado. También hizo énfasis en el impacto que Evans puede tener en la ofensiva si está disponible el domingo.

"Tener a Mike ahí, todos saben lo bueno que es Mike", dijo Shanahan. "Mike es un jugador único y lo ha estado haciendo en el más alto nivel por mucho tiempo".

Greenlaw también está cuestionable tras perderse la práctica del miércoles con una lesión de cuello. Regresó a participación limitada el jueves y viernes. Shanahan dijo que espera que esté disponible el domingo.

"Practicó limitadamente y por eso está cuestionable, pero esperamos que esté bien", dijo Shanahan. "Uno nunca sabe con nervios y cosas así, pero esperamos que avance en la dirección correcta".

CB Nate Hobbs (aductor) y DL C.J. West (rodilla) también están cuestionables después de practicar totalmente esta semana. Ambos jugadores permanecen en la lista de reserva de lesionados y deberán ser activados al roster de 53 jugadores para poder jugar este domingo.

QB Mac Jones (enfermedad) practicó limitadamente el miércoles, no practicó en jueves y volvió a participación limitada el viernes. También está cuestionable para el partido del domingo.

Jugadores que Regresan / Sin Designación para el Partido

DB Deommodore Lenoir y CB Renardo Green (espalda) progresaron esta semana tras encontrarse el domingo pasado como cuestionables. Ambos backs defensivos se uniformaron ese día contra Dallas. Lenoir estaba lidiando con una lesión de pie la semana pasada, pero ya se encuentra fuera del reporte de lesiones esta semana, y Green avanzó de participación limitada el miércoles a participación total en jueves y viernes. Green no tiene designación alguna para el partido.

"Ellos no practicaron la semana pasada, no estábamos seguros si iban a poder jugar totalmente, y no están en el reporte de esta semana, así que están mejor", dijo Shanahan.

S Ji'Ayir Brown (tobillo) también participó totalmente el viernes después de hacerlo limitadamente los días miércoles y jueves. DB Siran Neal (rodilla, pie) estuvo limitado el miércoles antes de practicar totalmente el resto de la semana. Ninguno de estos dos jugadores tiene designación alguna para el partido.

RB Christian McCaffrey y T Trent Williams regresaron a participación completa después de descansar el miércoles. LS Jon Weeks (pecho) y DL Mykel Williams (mano, tobillo) aparecieron en el reporte de lesiones, pero practicaron completamente en la semana. Ninguno de estos cuatro jugadores tiene designación alguna para el partido.

Preparaciones para la Ciudad de México

Los 49ers concluyeron su semana de entrenamiento en la altitud de Colorado Springs y viajarán a la Ciudad de México el sábado antes del partido del domingo.

Shanahan dijo que el equipo sigue ajustándose a la altitud toda la semana mientras se concentran en la preparación para el partido contra los Vikings.

"Todos están mejorando cada día pero sí puedes sentirlo", dijo Shanahan. "Seremos mejores después de hoy, un poco mejores mañana".