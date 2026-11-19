El RB de los San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, ha sido nombrado el FedEx Ground Player of the Week tras su actuación destacada en la victoria de los 49ers por 46-40 ante los Dallas Cowboys en la Semana 10.

McCaffrey sumó 223 yardas totales y tres touchdowns, con 62 yardas por tierra y un touchdown en 13 acarreos, además de conseguir 161 yardas por recepción, la mayor cifra de su carrera, y dos touchdowns en cuatro recepciones.

El corredor veterano protagonizó dos de las jugadas más importantes del partido por aire, la primera llegó en el segundo cuarto, con una recepción de touchdown de 74 yardas. QB Brock Purdylogró escapar de la presión y mantuvo viva la jugada antes encontrar a McCaffrey con espacio suficiente para llegar a la zona de anotación en la recepción más larga de su carrera.

"Fue como jugar football en el patio de la casa", comentó McCaffrey después del partido. "Brock hizo un gran trabajo al mantener viva la jugada".

La capacidad de McCaffrey para convertir una asignación de bloqueo en un touchdown incluso tomó por sorpresa al entrenador en jefe Kyle Shanahan.

"Christian estuvo increíble en esa jugada", comentó Shanahan. "No tengo idea de cómo Christian estaba bloqueando el blitz por el A-gap y terminó en el lugar donde estaba".

McCaffrey consiguió n el último cuarto un touchdown terrestre de 16 yardas y, poco después, se escapó para lograr otra gran jugada con una recepción de touchdown de 66 yardas a poco más de tres minutos del final.

Con esta actuación, McCaffrey se convirtió en el primer corredor en la historia de la NFL en conseguir más de una recepción de touchdown de al menos 65 yardas en un mismo partido. También fue el primer jugador de los 49ers en registrar al menos 200 yardas totales y tres touchdowns en un encuentro desde WR Jerry Rice, miembro del Salón de la Fama, en 1995.

Tras la victoria, T Trent Williams reconoció la versatilidad de McCaffrey y el impacto que tiene en la ofensiva.

"Literalmente puede hacer todo. Todo lo que te puedas imaginar. Es como una navaja suiza," comentó Williams.

Con las tres anotaciones de este encuentro, McCaffrey alcanzó los 13 touchdowns en la temporada, 10 por tierra y tres por recepción. Además, ha conseguido al menos un touchdown terrestre en ocho partidos consecutivos, la racha más larga en la historia de la franquicia.