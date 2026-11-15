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La Destacada Actuación de Jaden Dugger Demuestra el Impacto del Grupo de Novatos de los 49ers.

Nov 14, 2026 at 06:07 PM
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Aubrie Tolliver

Reporter/Host

A LB Jaden Dugger le bastó una sola jugada en la segunda mitad para dejar huella en la victoria de 38-17 de los San Francisco 49ers en contra de Las Vegas Raiders, consiguió la primera intercepción de su carrera en la NFL y recorrió 35 yardas hasta llegar a la zona de anotación.

La anotación tras la intercepción marcó el inicio de un gran segundo tiempo para la defensiva de los 49ers, que provocó cinco entregas de balón, incluyendo tres intercepciones y dos balones sueltos recuperados.

En la primera jugada de la segunda mitad, los Raiders tenían el balón en su propia yarda 30. El quarterback de Las Vegas, Kirk Cousins, leyó mal la entrega del balón, lo perdió momentáneamente, logró recuperarlo y lanzó un pase dirigido a WR Tre Tucker. Sin embargo, Dugger interceptó el pase y recorrió 35 yardas esquivando rivales hasta llegar a la zona de anotación. La jugada puso a los 49ers arriba 28-10 y marcó otro momento importante para uno de los novatos de los 49ers esta temporada.

"Se sintió increíble. Es una de esas cosas que nunca piensas que te puedan pasar a ti," dijo Dugger. "No conseguía un touchdown desde la preparatoria, así que cuando tuve el balón y vi todo ese espacio libre frente a mí, pensé: 'Tengo que llegar a la zona de anotación'".

Aunque disputó apenas 12 jugadas a la defensiva, su impacto fue mucho mayor. Registró cuatro tackles individuales, un pase defendido, su primera intercepción y su primer touchdown en la NFL.

Después de anotar, Dugger celebró lanzando el balón hacia las gradas. Más tarde se enteró de que hacerlo podría ocasionarle una multa y se tomó la situación con humor al hablar con los medios en el vestidor. Finalmente, Dugger recuperó el balón y agradeció al aficionado que lo atrapó.

"Gracias al aficionado, aunque escuché que eso también puede costarme una multa", dijo Dugger entre risas. "Sí, aún estoy aprendiendo".

Su compañero de posición, LB Dre Greenlaw, bromeó diciendo que pensaba que el balón había sido cambiado y que no era el balón oficial del partido, después, reconoció la contribución de Dugger a la defensiva del equipo este año.

"Me da mucho gusto por él", comentó Greenlaw. "Es un jugador con muchísimo talento, un verdadero jugador, que aporta mucho a nuestra defensiva y nos da mucha versatilidad por eso me alegra que haya podido lograr una jugada de ese tipo".

Con apenas 22 años, Dugger ha sabido aprovechar sus oportunidades aprendiendo de linebackers veteranos como Greenlaw y Fred Warner. DL Nick Bosa elogió la estatura y las capacidades atléticas de Dugger.

"Dugger es un chico con mucho talento", señaló Bosa. "Todos hablaban de que fue una gran oportunidad para nosotros encontrarlo en el draft, por su alcance y su capacidad para correr. Hace un par de semanas le dije: 'Es bastante bueno llegar a un grupo de linebackers donde tienes a Dre y Fred'. Va a seguir mejorando y tiene a los mejores jugadores de quienes aprender".

Dugger fue seleccionado por los 49ers en la quinta ronda del Draft de este año, con el pick global número 154. Con una estatura de 1.96 metros y una amplitud de brazos de poco más de 2.13 metros, Dugger tiene un alcance poco común para un linebacker.

Después del partido del domingo, varios jugadores veteranos destacaron la determinación, la ética de trabajo y las ganas de mejorar de la clase de novatos de 2026.

"Es un grupo especial. Desde el primer día, esta clase de novatos ha trabajado muchísimo," comentó RB Christian McCaffrey. "No hablan demasiado, simplemente llegan todos los días listos para trabajar. Tienen exactamente la mentalidad y la energía que uno espera de un grupo de novatos, y realmente han ayudado muchísimo a nuestro equipo".

Dugger ha disputado ocho partidos esta temporada, registrando un total de 25 tackles. Es uno de varios novatos que han logrado aportar al equipo, y TE George Kittle considera que su crecimiento será fundamental para el éxito del equipo.

"Cuanto mejor jueguen nuestros jugadores más jóvenes, mejor le irá a los Niners", afirmó Kittle.

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