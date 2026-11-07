Los 49ers Descartan a Tres Receptores vs. Raiders; Bosa Regresa a Participación Total en Entrenamientos de Cara al Partido de Semana 9 #LVvsSF

Los San Francisco 49ers concluyeron su práctica final de la semana de cara al partido de la Semana 9 contra Las Vegas Raiders en Levi's® Stadium.

Después de su semana de descanso en la Semana 8, varios jugadores de los 49ers mostraron avances en su recuperación en su proceso de regreso a la acción. El viernes llegaron buenas noticias, ya que DL Nick Bosa y RB Christian McCaffrey participaron totalmente en el entrenamiento. El equipo también recibió de vuelta en San Francisco a DL DeForest Buckner a principios de esta semana, además de abrir las ventanas de entrenamiento del CB Nate Hobbs y WR Demarcus Robinson, quienes trabajan para regresar de la lista de reservas lesionados.

Después de la práctica del viernes, el entrenador en jefe Kyle Shanahan descartó a los receptores abiertos Mike Evans (Aquiles), Deebo Samuel Sr. (tendón de la corva) y Christian Kirk (rodilla) para el partido del domingo.

CB Upton Stout (hombro, cuello), DB Siran Neal (rodilla, pie), Hobbs (aductor) y Robinson (tobillo) están cuestionables.

Jugadores Cuestionables

Hobbs y Robinson regresaron a los entrenamientos esta semana después de que los 49ers abrieran sus respectivas ventanas de entrenamiento el miércoles. Ambos participaron de manera limitada en las prácticas de la semana.

El posible regreso de Robinson este domingo representaría un refuerzo para los 49ers, que atraviesan dificultades por las lesiones en el grupo de receptores. Robinson ha estado fuera desde la Semana 2, tras sufrir una lesión en el tobillo durante el partido contra los Miami Dolphins.

Al preguntarle si el equipo espera activar a Robinson y Hobbs antes del partido del domingo, Shanahan respondió: "D-Rob es el más probable. No estoy seguro sobre Nate".

Ambos jugadores necesitan ser activados de la lista de reservas lesionados antes de poder participar el domingo.

Neal regresó a las prácticas de manera limitada el viernes, después de no participar el miércoles ni el jueves debido a lesiones en la rodilla y el pie.

Stout tuvo participación limitada durante la semana por una lesión en el hombro y también apareció en el reporte del viernes con una lesión en el cuello.

Jugadores Descartados

Los 49ers no contarán con tres receptores abiertos el domingo, luego de que Evans, Kirk y Samuel Sr. quedaran descartados.

Kirk sufrió una lesión en el menisco el jueves, después de haber participado en la práctica del miércoles. El receptor veterano, quien hizo su debut de temporada en la Semana 7 contra Atlanta, no participó en las prácticas del jueves ni del viernes.

Al preguntarle si su lesión requerirá cirugía, Shanahan dijo: "Todavía no lo sabemos. Seguimos tratando de decidir".

Evans se perdió los tres entrenamientos de esta semana mientras continúa recuperándose de lesiones en las costillas y el tendón de Aquiles. Su última aparición fue en la victoria del equipo en la Semana 6 contra Washington, partido en el que registró tres recepciones para 94 yardas antes de salir del encuentro previo al medio tiempo.

Samuel Sr. también se perdió los tres entrenamientos debido a su lesión del tendón de la corva.

Regresos / Sin Designación de Partido

Tanto Bosa como McCaffrey participaron a tiempo completo en el entrenamiento del viernes y no tienen ninguna designación de lesión de cara al partido del domingo.

Bosa tuvo participación limitada el miércoles y jueves con molestias en la rodilla y la pantorrilla, antes de entrenar de manera completa el viernes. El liniero defensivo ha estado fuera desde la Semana 2 y ahora está listo para regresar ante Las Vegas.

"Está listo. Tuvo una muy buena semana. Estoy emocionado de tenerlo de vuelta", dijo Shanahan.

McCaffrey también mostró avances durante la semana después de sufrir una distensión en el tendón de la corva durante el partido de la Semana 7 en Atlanta. El corredor no participó el miércoles, tuvo participación limitada el jueves y entrenó a tiempo completo el viernes.

LB Luke Gifford (ingle), S Marques Sigle (tobillo) y LB Garret Wallow (tendón de la corva) participaron de manera limitada el miércoles y jueves, antes de regresar a entrenar a tiempo completo el viernes. Los tres llegan sin designación de lesión al partido, después de perderse el encuentro de la Semana 7.

DL Mykel Williams (rodilla) participó a tiempo completo durante toda la semana, mientras que T Trent Williams entrenó sin restricciones el jueves y viernes, después de recibir un día de descanso el miércoles. Ninguno de los dos tiene designación de lesión para el partido.

Preparación para Las Vegas

Los 49ers regresan al Levi's® Stadium con marca de 6-1 después de su semana de descanso en la Semana 8, buscando recuperarse tras sufrir su primera derrota de la temporada ante Atlanta.