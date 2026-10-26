Los 49ers Llegan a 6-1 en la Temporada Tras Enfrentar a los Falcons en la Semana 7: Conclusiones del #SFvsATL

4. Black Llega a la Zona de Anotación para su Primer Touchdown en la NFL

RB Kaelon Black consiguió el primer touchdown de su carrera en la NFL al escaparse para una anotación por tierra de 30 yardas en la jugada inicial del segundo cuarto. La carrera también fue la más larga de su carrera hasta ese momento.

El touchdown llegó tras una serie ofensiva de cuatro jugadas y 63 yardas, ampliando la ventaja de San Francisco a 14-3.

Black terminó el partido como el corredor líder de los 49ers con 63 yardas en 12 acarreos, para un promedio de 5.3 yardas por acarreo.

5. La Defensiva Limita el Ataque Terrestre de Atlanta

La defensiva de los 49ers mantuvo el ataque terrestre de Atlanta a 82 yardas en 29 acarreos, limitando a una ofensiva de los Falcons que llegaba al encuentro con un promedio de 149.5 yardas por tierra por partido.

El corredor de los Falcons Bijan Robinson terminó con 63 yardas en 20 acarreos, para un promedio de 3.2 yardas por acarreo, mientras que los 49ers no permitieron ningún touchdown por tierra.