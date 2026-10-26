Los 49ers Llegan a 6-1 en la Temporada Tras Enfrentar a los Falcons en la Semana 7: Conclusiones del #SFvsATL

Los San Francisco 49ers cayeron 29-20 ante los Atlanta Falcons el domingo en Mercedes-Benz Stadium, con lo que llegan a 6-1 en la temporada antes de su descanso en la Semana 8.
San Francisco inició el partido con touchdowns en dos de sus primeras tres posesiones, logrando una ventaja de 14-12 al medio tiempo. Los 49ers intentaron remontar en el último cuarto, pero cuatro pérdidas de balón frenaron al equipo y contribuyeron a su primera derrota de la temporada.
A pesar del resultado, hubo varias actuaciones individuales destacadas, entre ellas un logro importante de RB Christian McCaffrey, una sólida actuación de TE George Kittle y el primer touchdown en la NFL de RB Kaelon Black.
Esto fue lo más destacado del partido del domingo:
1. Watkins y Juszczyk Destacan en el Intento de los 49ers por Remontar
WR Jordan Watkins destacó en el ataque aéreo de San Francisco, con tres recepciones para 56 yardas, incluyendo la jugada de pase más larga del equipo durante el partido.
Watkins abrió la segunda mitad con una recepción de 15 yardas y después consiguió una ganancia de 35 yardas tras recibir un pase de QB Brock Purdy al inicio del último cuarto, durante el intento de los 49ers por remontar. El receptor estuvo cerca de sumar un touchdown de 23 yardas más adelante en esa misma serie ofensiva, con una recepción junto a la banda en la que logró mantener los pies dentro del campo, pero la jugada fue anulada tras la revisión.
Junto con Watkins, WR Jacob Cowing también destacó con tres recepciones para 38 yardas, incluida una ganancia de 18 yardas en el último cuarto.
San Francisco continuó su intento por remontar con una serie ofensiva de 10 jugadas y 82 yardas que culminó con una recepción de touchdown de una yarda de FB Kyle Juszczyk. La anotación acercó a los 49ers a seis puntos, con el marcador 26-20 y cinco minutos restantes.
2. McCaffrey Extiende su Racha Histórica de Touchdowns
RB Christian McCaffrey extendió su racha de touchdowns por tierra a seis partidos consecutivos al saltar sobre los defensivos para anotar desde una yarda en cuarta oportunidad y gol, durante la primera serie ofensiva de los 49ers.
Con su octavo touchdown por tierra de la temporada, McCaffrey igualó a Raheem Mostert (2019) y Derek Loville (1995), con la racha más larga de partidos consecutivos con un touchdown por tierra por un corredor de los 49ers.
Después de salir del campo al inicio del segundo cuarto y regresar tras el medio tiempo, McCaffrey terminó el partido con 39 yardas por tierra en siete acarreos y sumó 61 yardas por recepción en seis recepciones, para un total de 100 yardas.
3. Kittle Lidera al Grupo de Receptores en el National Tight Ends Day
TE George Kittle encabezó al grupo de receptores de San Francisco en el National Tight Ends Day, con ocho recepciones para un total de 88 yardas, la mayor cantidad del equipo.
A lo largo del partido, Kittle fue un objetivo confiable para Purdy y ayudó a mantener vivas las ofensivas con varias recepciones clave, entre ellas una de 17 yardas y otra de 20 yardas.
Kittle llegó al encuentro del domingo con 30 pases de touchdown por parte de Purdy a lo largo de su carrera, igualando a Alex Smith y Vernon Davis con la mayor cantidad de pases de touchdown entre un quarterback y un ala cerrada en la historia de la franquicia.
4. Black Llega a la Zona de Anotación para su Primer Touchdown en la NFL
RB Kaelon Black consiguió el primer touchdown de su carrera en la NFL al escaparse para una anotación por tierra de 30 yardas en la jugada inicial del segundo cuarto. La carrera también fue la más larga de su carrera hasta ese momento.
El touchdown llegó tras una serie ofensiva de cuatro jugadas y 63 yardas, ampliando la ventaja de San Francisco a 14-3.
Black terminó el partido como el corredor líder de los 49ers con 63 yardas en 12 acarreos, para un promedio de 5.3 yardas por acarreo.
5. La Defensiva Limita el Ataque Terrestre de Atlanta
La defensiva de los 49ers mantuvo el ataque terrestre de Atlanta a 82 yardas en 29 acarreos, limitando a una ofensiva de los Falcons que llegaba al encuentro con un promedio de 149.5 yardas por tierra por partido.
El corredor de los Falcons Bijan Robinson terminó con 63 yardas en 20 acarreos, para un promedio de 3.2 yardas por acarreo, mientras que los 49ers no permitieron ningún touchdown por tierra.
LB Fred Warner destacó desde la primera serie ofensiva de Atlanta al detener a Robinson y hacerlo perder tres yardas, ayudando a que los Falcons tuvieran que conformarse con un gol de campo. El linebacker novato Jaden Dugger también consiguió una tacleada que hizo retroceder tres yardas a Robinson y obligó a los Falcons a despejar el balón.
A Continuación
Los 49ers descansarán en la Semana 8 y volverán a la acción el domingo 8 de noviembre para recibir a los Raiders de Las Vegas en Levi's® Stadium.