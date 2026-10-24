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Sigue el Partido: 49ers vs. Falcons | Semana 7

Oct 24, 2026 at 10:36 AM
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Ines Diaz

Digital Content Coordinator

Los San Francisco 49ers viajarán a Atlanta para enfrentarse a los Falcons en la Semana 7 de la temporada regular 2026 en Mercedes-Benz Stadium. El partido dará inicio a las 10:00 am. PT el domingo 25 de octubre.

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    • El partido de Semana 7 será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
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