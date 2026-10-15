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Los 49ers Promueven a DL Ogbo Okoronkwo, Firman a LB Eugene Asante, y Hacen Más Movimientos

Oct 15, 2026 at 02:58 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han promovido a DL Ogbo Okoronkwo al roster activo y firmado a LB Eugene Asante a la escuadra de prácticas del equipo. Además, el equipo abrió la ventana de prácticas de WR Christian Kirk (Lista de reserva de lesionados).

Okoronkwo (1.88m, 114.7kg) fue seleccionado originalmente por Los Angeles Rams en la quinta ronda (160 general) del NFL Draft 2018 A lo largo de ocho años de carrera en la NFL con los Rams (2019-21), Houston Texans (2022), Cleveland Browns (2023-24), Philadelphia Eagles (2025) y 49ers (2026), ha aparecido en 86 partidos (14 como titular) registrando 129 tackles, 18.0 sacks, cuatro pases defendidos, cuatro balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado. También ha aparecido en siete partidos de postemporada donde ha acumulado cuatro tackles y un pase defendido. En 2026, apareció en cinco partidos (uno como titular) registrando 2 tackles y 1.0 sack con San Francisco.

Con 31 años y originario de Gainesville, FL, Okoronkwo asistió a la Universidad de Oklahoma por cuatro temporadas (2014-17) donde apareció en 46 partidos (27 como titular) registrando 164 tackles, 21.0 sacks y cinco balones sueltos provocados. Como junior en 2016, obtuvo el reconocimiento al Segundo Equipo All-Big-12.

Asante (1.85m, 100.7kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Miami Dolphins como agente libre no seleccionado en el draft el 9 de mayo de 2025. A lo largo de su carrera en la NFL, ha pasado tiempo con las escuadras de prácticas de los Dolphins (2025), Cleveland Browns (2025), Atlanta Falcons (2025-26) y Arizona Cardinals (2026). En 2026, Asante firmó con la escuadra de prácticas de los Cardinals el 31 de agosto, antes de ser liberado por el equipo el 13 de octubre.

Con 26 años y originario de Chantilly, VA, Asante asistió a la Universidad de North Carolina (2019-21) antes de transferirse a la Universidad de Auburn (2022-24) donde apareció en 65 partidos (25 como titular) registrando 196 tackles, 7.5 sacks, dos pases defendidos, dos balones sueltos recuperados (uno de ellos regresado para touchdown) y un balón suelto provocado.

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