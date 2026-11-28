Los San Francisco 49ers recibirán a los Seattle Seahawks para el encuentro de la Semana 12 de la temporada regular 2026 en Levi's® Stadium. El partido dará inicio a la 1:25 p.m. PT el domingo 29 de noviembre.
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- El partido de Semana 12 entre los Seahawks vs 49ers será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
- Transmisión en el Reino Unido
- El partido será transmitido en radio via talkSPORT.
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PARA CONOCER ANTES DEL PARTIDO
Todo lo que necesitas saber para estar listo antes el kickoff:
🏈 Conoce el Roster — Conoce a los jugadores que forman parte del equipo en esta temporada
📋 Conoce la Tabla de Profundidad — Descubre la posición de cada jugador
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🏆 Posiciones — Conoce la posición de los Niners en la NFC Oeste