Los San Francisco 49ers viajarán a Ciudad de México para el encuentro de la Semana 11 de la temporada regular 2026 en contra de los Vikings en el Estadio Banorte para el "Sunday Night Football." El partido dará inicio a la 5:20 pm. PT (7:20 p.m. CDMX) el domingo 22 de noviembre. Así puedes seguir el partido.