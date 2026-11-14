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Sigue el partido: 49ers vs. Cowboys | Semana 10

Nov 14, 2026 at 12:45 PM
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Ines Diaz

Digital Content Coordinator

Los San Francisco 49ers viajarán a Dallas para enfrentarse a los Cowboys en el encuentro de la Semana 10 de la temporada regular 2026 en AT&T Stadium. El partido dará inicio a la 1:25 pm. PT el domingo 15 de noviembre. Así puedes seguir el partido.

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    • La transmisión de los partidos en vivo con los comentaristas Jesús Zárate y Carlos Yustis será transmitida sin costo a los fans exclusivamente en la 49ers App o en 49ers.com/esp. Para ver todo el contenido en español del equipo, por favor da clic aquí.
  • Transmisión en México
    • El partido de Semana 10 será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
  • Transmisión en el Reino Unido
    • El partido de Semana 10 será transmitido en radio vía talkSPORT Radio.

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