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Bosa, Sigle Activos vs. Raiders; Inactivos de la Semana 9 #LVvsSF

Nov 08, 2026 at 12:25 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers han dado a conocer su lista de jugadores inactivos de cara al partido de Semana 9 contra Las Vegas Raiders en Levi's® Stadium. Con los rosters limitados a 48 jugadores activos en día de partido, varios jugadores han sido descartados para el encuentro del domingo.

Los 49ers llegan a la Semana 9 con tres jugadores descartados en el reporte final de lesiones del viernes: los receptores Mike Evans (costillas/Aquiles), Deebo Samuel Sr. (tendón de la corva), y Christian Kirk (rodilla).

San Francisco hizo varios movimientos al roster el sábado, colocando a Kirk en la lista de reserva de lesionados, activando a WR Demarcus Robinson de la reserva de lesionados, y elevando a WR KhaDarel Hodge de la escuadra de prácticas. Robinson, quien ha estado descartado desde la Semana 2 con una lesión de tobillo, también le fue removida la designación de lesión de cuestionable previo al partido del domingo.

DL Nick Bosa está listo para regresar tras perderse los últimos cinco partidos con lesiones de rodilla y pantorrilla. Bosa participó de manera total en la práctica del viernes y no tuvo designación de lesión antes del partido.

S Marques Sigle también está disponible tras perderse los últimos tres partidos con una lesión de tobillo. Sigle apareció por última vez en el partido de Semana 4 contra los Denver Broncos y regresó a participación total en la práctica del viernes.

DL DeForest Buckner también está listo para hacer su regreso al rojo y oro tras ser adquirido en un intercambio con los Indianapolis Colts, jugando por última vez con los 49ers en el Super Bowl LIV en 2020.

CB Upton Stout (hombro, cuello) y DB Siran Neal (rodilla, pie), quienes estaban listados como cuestionables antes del partido del domingo, estarán activos contra Las Vegas. CB Nate Hobbs (aductor) también estaba cuestionable, pero permanece en la reserva de lesionados tras ver su ventana de prácticas abiertas esta semana.

Estos son los jugadores inactivos de los 49ers para el partido de la Semana 9 contra Las Vegas Raiders:

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