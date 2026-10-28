Los 49ers Adquieren a DL DeForest Buckner

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han adquirido a DL DeForest Buckner de los Indianapolis Colts a cambio de la selección de cuarta ronda del equipo del 2027. Para hacer espacio en el roster, el equipo liberó a CB Jack Jones.

Buckner (2m, 133.8kg) fue adquirido originalmente por los 49ers en el draft con la séptima selección general del NFL Draft 2016. A lo largo de 11 temporadas con San Francisco (2016-19) e Indianapolis (2020-26), ha aparecido en 158 partidos (153 como titular) registrando 682 tackles, 75.5 sacks, 31 pases defendidos, 11 balones sueltos recuperados y nueve balones sueltos provocados. También ha sido titular en cuatro partidos de postemporada acumulando 14 tackles, 2.5 sacks, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado. En 2026, Buckner fue titular en siete partidos con los Colts registrando 31 tackles, 4.0 sacks, tres pases defendidos y un balón suelto recuperado.

Buckner ha sido nombrado en dos ocasiones al Associated Press All-Pro (Primer Equipo – 2020; Segundo Equipo – 2019) y ha sido llamado al Pro Bowl tres veces en su carrera (2019, 2022 & 2024). También fue seleccionado al Equipo All-Rookie Pro Football Writers of America en 2016 y una selección al Equipo PFWA All-NFL tras la temporada 2020. En su primera etapa con los 49ers, recibió el premio conmemorativo Thomas Herrion (2016) el premio Hazeltine Iron Man (2017-18), el premio Len Eshmont (2018) y el premio Bill Walsh (2019).

Con 32 años y originario de Honolulu, HI, Buckner asistió a la Universidad de Oregon por cuatro temporadas (2012-15) donde apareció en 54 partidos registrando 232 tackles, 18.0 sacks, 36 tackles para pérdida de yardas y nueve pases defendidos. Como estudiante de último año en 2015, obtuvo el reconocimiento al Segundo Equipo All-America por la Associated Press y el Jugador Defensivo del Año Pac-12.