Los 49ers Obtienen la Victoria en el Enfrentamiento de Lunes por la Noche de la Semana 6 vs. Commanders; Conclusiones del #WASvsSF

Los San Francisco 49ers continúan invictos tras vencer a los Washington Commanders 23-17 el lunes por la noche en Levi's® Stadium.

San Francisco consiguió una ventaja de 20-3 al medio tiempo antes de que Washington lograra acercar el partido a una anotación en el último cuarto. La defensiva de los 49ers logró varias jugadas clave, incluyendo un pase defendido en cuarta oportunidad por el safety Malik Mustapha y un sack para terminar el partido por los linieros defensivos Romello Height y Keion White.

Con la victoria, San Francisco consigue un récord de 6-0 y le da a los 49ers su quincuagésima sexta victoria en "Monday Night Football", superando a los Pittsburgh Steelers con más victorias en lunes por la noche en la historia de la NFL.

Estas son seis conclusiones de la victoria de los 49ers en Semana 6.

1. Buena Actuación de "El Misil" Malik Mustapha

Mientras los 49ers se mantenían con una ventaja de seis puntos hacia el final del cuarto cuarto, Mustapha logró una de las jugadas defensivas más importantes de la noche.

En cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar desde la yarda 17 de San Francisco con dos minutos restantes en el reloj, el quarterback de los Commanders Jayden Daniels intentó buscar a su receptor abierto Treylon Burks en la zona de anotación. Mustapha saltó junto a Burks para desviar el pase y devolverle el balón a los 49ers.

Mustapha también detuvo al corredor de los Commanders Jeremy McNichols en la jugada anterior, preparando el terreno para esta oportunidad.

El safety se ha ganado el apodo de "el misil" por su estilo físico de juego, algo que el ala cerrada George Kittle repitió tras el partido.

"Construido como un misil y juega como uno", dijo Kittle.

LB Fred Warner también destacó la jugada de Mustapha que cambió el ritmo del juego al final del partido.