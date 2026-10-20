Los 49ers Obtienen la Victoria en el Enfrentamiento de Lunes por la Noche de la Semana 6 vs. Commanders; Conclusiones del #WASvsSF

Los San Francisco 49ers continúan invictos tras vencer a los Washington Commanders 23-17 el lunes por la noche en Levi's® Stadium.
San Francisco consiguió una ventaja de 20-3 al medio tiempo antes de que Washington lograra acercar el partido a una anotación en el último cuarto. La defensiva de los 49ers logró varias jugadas clave, incluyendo un pase defendido en cuarta oportunidad por el safety Malik Mustapha y un sack para terminar el partido por los linieros defensivos Romello Height y Keion White.
Con la victoria, San Francisco consigue un récord de 6-0 y le da a los 49ers su quincuagésima sexta victoria en "Monday Night Football", superando a los Pittsburgh Steelers con más victorias en lunes por la noche en la historia de la NFL.
Estas son seis conclusiones de la victoria de los 49ers en Semana 6.
1. Buena Actuación de "El Misil" Malik Mustapha
Mientras los 49ers se mantenían con una ventaja de seis puntos hacia el final del cuarto cuarto, Mustapha logró una de las jugadas defensivas más importantes de la noche.
En cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar desde la yarda 17 de San Francisco con dos minutos restantes en el reloj, el quarterback de los Commanders Jayden Daniels intentó buscar a su receptor abierto Treylon Burks en la zona de anotación. Mustapha saltó junto a Burks para desviar el pase y devolverle el balón a los 49ers.
Mustapha también detuvo al corredor de los Commanders Jeremy McNichols en la jugada anterior, preparando el terreno para esta oportunidad.
El safety se ha ganado el apodo de "el misil" por su estilo físico de juego, algo que el ala cerrada George Kittle repitió tras el partido.
"Construido como un misil y juega como uno", dijo Kittle.
LB Fred Warner también destacó la jugada de Mustapha que cambió el ritmo del juego al final del partido.
"Sí, es increíble", dijo Warner. "La jugada que hizo para que saliéramos del campo... Es un gran jugador. Feliz de que esté de nuestro lado".
2. McCaffrey Llega Dos Veces a la Zona de Anotación
El corredor Christian McCaffrey ayudó a los 49ers a tomar la ventaja desde temprano con dos touchdowns por tierra en la primera mitad.
McCaffrey anotó en una carrera de una yarda en el primer cuarto y volvió a llegar a la zona de anotación a pocos segundos de terminar la primera mitad con otra carrera de una yarda.
El corredor terminó el partido con 64 yardas por tierra en 16 acarreos y nueve recepciones para 53 yardas, sumando un total de 117 yardas desde la línea de golpeo.
Sus dos touchdowns, junto con la anotación de 11 yardas del ala cerrada George Kittle en la serie inicial, ayudaron a que San Francisco llegara al medio tiempo arriba en el marcador por 20-3.
3. Dugger Da un Paso al Frente en la Defensiva
El linebacker novato Jaden Dugger asumió un papel más importante y destacó durante el partido de lunes por la noche.
Dugger lideró a los 49ers con 11 tackles y contribuyó a que la defensiva limitara a Washington a solo 53 yardas por tierra.
El novato participó en varias jugadas clave, incluyendo una tacleada para pérdida de yardas en el tercer cuarto, que realizó junto al liniero defensivo Sebastian Valdez.
La actuación de Dugger volvió a demostrar la profundidad del roster de San Francisco y cómo cada jugador da un paso al frente cuando recibe la oportunidad de jugar.
4. Williams Consigue su Primera Captura de la Temporada
El liniero defensivo Mykel Williams dejó huella en apenas su segundo partido tras regresar de una lesión, al conseguir su primera captura de la temporada 2026.
En la tercera oportunidad con ocho yardas por avanzar, al inicio del tercer cuarto, Williams capturó a Daniels para una pérdida de 12 yardas y obligando a Washington a despejar el balón.
Esta captura fue otro paso importante para Williams, quien continúa reincorporándose a la rotación de la línea defensiva tras la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió la temporada pasada.
"Es un avance enorme", comentó Shanahan sobre el regreso de Mykel. "Que pueda jugar dos partidos consecutivos y volver a estar con nosotros significa mucho. Ha sido una recuperación larga para él y me da mucho gusto que esté de vuelta".
5. La Línea Defensiva Sella la Victoria con una Captura en la Última Jugada
La defensiva de los 49ers tenía una última jugada decisiva en los segundos finales del "Monday Night Football".
Con seis segundos restantes en el reloj y Washington enfrentando una tercera oportunidad con 22 yardas por avanzar, los linieros defensivos Romello Height y Keion White se unieron para conseguir una captura sobre el quarterback Jayden Daniels, provocando una pérdida de 18 yardas en los últimos segundos del reloj y asegurando la victoria de San Francisco por 23-17.
Esta fue una de las cuatro capturas que consiguió la línea defensiva de los 49ers durante el partido. Osa Odighizuwa, Gracen Halton y Mykel Williams también lograron capturar a Daniels.
6. Las Cifras del Partido: Nuevas Marcas en el Monday Night Football
- 1,000 tackles en su carrera: El linebacker Fred Warner consiguió esta cifra durante el partido del lunes por la noche, sumando otro logro a su trayectoria en la NFL.
- Índice de pasador de 105.6 en su carrera: El quarterback Brock Purdy llegó a los 1,500 intentos de pase en su carrera, el mínimo requerido para aparecer en la clasificación histórica del índice de pasador de la NFL. Con esta cifra, alcanza un rating de 105.6, el más alto en la historia de la NFL.
- 94 yardas por recepción: El receptor abierto Mike Evans lideró a los 49ers en yardas por recepción, a pesar de salir del partido antes del medio tiempo. Atrapó tres pases, incluido uno de 54 yardas en el primer cuarto.
- 390 yardas totales: La ofensiva de los 49ers terminó con 264 yardas por pase y 126 yardas por carrera.
A Continuación
Los 49ers viajarán en la Semana 7 para enfrentarse a los Atlanta Falcons el domingo 25 de octubre a las 10:00 a.m. tiempo del Pacífico.