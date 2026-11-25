Los San Francisco 49ers anunciaron que han activado a CB Nate Hobbs de la lista de reservas lesionados y firmado a WR Brandin Cooks a la escuadra de prácticas. Para hacer espacio en el roster, el equipo colocó a OL Colton McKivitz en la lista de reservas lesionados.

Hobbs (1.83m, 88.4kg) fue seleccionado originalmente por Las Vegas Raiders en la quinta ronda (167 general) del NFL Draft 2021. A lo largo de cinco años de carrera con los Raiders (2021-24), Green Bay Packers (2025) y 49ers (2026), ha aparecido en 62 partidos (43 como titular) registrando 304 tackles, 21 pases defendidos, tres intercepciones, 3.0 sacks, tres balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado. También ha aparecido en un partido de postemporada registrando cinco tackles y un pase defendido. Hobbs firmó con los 49ers el 17 de marzo de 2026 antes de ser colocado en la lista de reservas lesionados el 1° de septiembre.

Con 27 años y originario de Louisville, KY, Hobbs asistió a la Universidad de Illinois donde apareció en 39 partidos (35 como titular) por cuatro temporadas (2017-20) registrando 168 tackles, 18 pases defendidos, tres intercepciones, 1.0 sack, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado.

Cooks (1.78m, 85.7kg) fue seleccionado originalmente con la selección 20 general por los New Orleans Saints en el NFL Draft 2014. A lo largo de 13 años de carrera en la NFL con los Saints (2014-16, 2025), New England Patriots (2017), Los Angeles Rams (2018-19), Houston Texans (2020-22), Dallas Cowboys (2023-24), Buffalo Bills (2025) y San Francisco 49ers (2026), ha aparecido en 178 partidos (151 como titular) registrando 739 recepciones para 9,869 yardas y 61 touchdowns por aire además de 58 acarreos para 341 yardas y dos touchdowns por tierra. También ha aparecido en nueve partidos de postemporada (ocho como titular) acumulando 40 recepciones para 572 yardas y tres acarreos para 12 yardas. En 2026, Cooks apareció en cinco partidos (dos como titular) con los 49ers registrando cinco recepciones para 58 yardas y un touchdown antes de ser liberado por el equipo el 21 de noviembre.

Con 33 años y originario de Stockton, CA, Cooks asistió a la Universidad de Oregon State por tres temporadas (2011-13) donde apareció en 38 partidos (29 como titular) registrando 226 recepciones para 3,272 yardas y 24 touchdowns además de 61 acarreos para 340 yardas y dos touchdowns. Como junior en 2013, obtuvo el reconocimiento al Primer Equipo All-American.