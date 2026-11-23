Los San Francisco 49ers han anunciado a los jugadores inactivos para el partido de la Semana 11 contra los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte en la Ciudad de México.

Tras pasar la semana entrenando bajo condiciones de altitud en la United States Air Force Academy en Colorado Springs, los 49ers llegan a su segundo partido internacional de la temporada con varios jugadores que regresan a la acción.

El receptor abierto Mike Evans está oficialmente activo tras perderse los pasados dos partidos del equipo con una lesión del tendón de Aquiles. El receptor veterano hará su primera aparición en un partido desde la Semana 6 cuando los 49ers se enfrentaron a los Washington Commanders. Evans regresó a las prácticas este jueves por primera vez después de sufrir la lesión.

"Tener a Mike ahí afuera, todos saben lo bueno que es Mike", dijo el entrenador en jefe Kyle Shanahan el viernes. "Mike es un jugador único y lo ha estado haciendo al más alto nivel por mucho tiempo".

El linebacker Dre Greenlaw, quien estaba considerado como cuestionable con una lesión de cuello, está descartado oficialmente para el partido del domingo. Greenlaw se perdió la práctica del miércoles y después regresó como participante limitado el jueves y viernes.

El quarterback Mac Jones (enfermedad), quien también estaba listado como cuestionable antes del fin de semana, está activo tras regresar a participación limitada el viernes. CB Renardo Green (espalda) también está disponible después de regresar a las prácticas con participación total durante la semana y no tiene designación de partido.

Inactivos de los 49ers vs. Minnesota Vikings:

Los 49ers no elevaron a ningún jugador de la escuadra de prácticas para el partido del domingo.