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Deebo Samuel Regresa, Williams Activo vs. Cowboys; Inactivos Week 10 #SFvsDAL

Nov 15, 2026 at 12:55 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers han dado a conocer la lista de jugadores inactivos para el partido de Semana 10 contra los Dallas Cowboys en AT&T Stadium. Con los rosters limitados a 48 jugadores activos en día de partido, varios jugadores han sido descartados.

Los 49ers llegan a la Semana 10 con solo un jugador descartado en el reporte de lesiones del viernes, WR Mike Evans (Aquiles), y siete jugadores como cuestionables.

El sábado, los 49ers modificaron el estado de CB Nate Hobbs (aductor) y DL C.J. West (rodilla) de cuestionable a descartados. Ambos permanecen en la reserva de lesionados.

Los 49ers tendrán a varios jugadores disponibles este domingo,incluyendo a T Trent Williams (hombro), LB Dre Greenlaw (rodilla), CB Renardo Green (espalda), DB Deommodore Lenoir (pie), y CB Upton Stout (hombro, cuello). Los cinco jugadores llegan al partido como cuestionables, pero estarán activos contra Dallas.

San Francisco will also welcome back WR Deebo Samuel Sr., who missed the last three games with a hamstring injury sustained in Week 5 against the Seattle Seahawks. Samuel Sr. returned to full participation in Friday's practice.

Newly acquired WR Keenan Allen is also active and set to make his 49ers debut after joining the team in a trade with the Indianapolis Colts. The six-time Pro Bowler completed his first week of practice with San Francisco, with head coach Kyle Shanahan confirming Friday that Allen will have a role in Sunday's game.

Here are the 49ers inactive players for Week 10 against the Dallas Cowboys:

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