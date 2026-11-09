La Defensiva de los 49ers Provoca Cinco Intercambios de Balón en la Victoria 38-17 Sobre los Raiders; Lo Más Destacado del #LVvsSF

4. La Ofensiva de los 49ers Arranca con Fuerza

La ofensiva de San Francisco no perdió tiempo y consiguió llegar a la zona de anotación en sus primeras tres posiciones.

La primera serie recorrió 69 yardas y terminó con McCaffrey entrando a la zona de anotación con un acarreo de una yarda. Después, los 49ers armaron una serie de 89 yardas, en la que destacó una conexión de 37 yardas entre Purdy y TE George Kittle. Purdy cerró la serie con un touchdown por tierra de una yarda, ampliando la ventaja del equipo a 14 puntos.

La ofensiva mantuvo el ritmo durante el segundo cuarto.

Purdy conectó con Watkins para avanzar 24 yardas y con WR KhaDarel Hodge para otras 17, antes de volver a encontrar a McCaffrey para cerrar la serie ofensiva.

San Francisco llegó al medio tiempo con una ventaja de 21-10 y sumó dos touchdowns más en el tercer cuarto, incluyendo la anotación defensiva de Dugger y la recepción de 37 yardas de Watkins.

RB Kaelon Black también contribuyó al ataque terrestre, liderando al equipo con 70 yardas por tierra. En total, los 49ers acumularon 190 yardas terrestres.

5. Algunas Caras Conocidas Vuelven al Campo

El partido del domingo también marcó el regreso de varios jugadores tras el descanso de San Francisco en la Semana 8.

DL Nick Bosa volvió a la acción después de perderse cinco partidos, mientras que S Marques Sigle regresó tras ausentarse en tres encuentros. Stout también volvió a jugar después de no participar en el partido de la Semana 7 en contra de Atlanta.

Bosa también tuvo una actuación destacada al provocar una pérdida de cuatro yardas, mientras que Stout protagonizó una de las jugadas defensivas más importantes del partido al forzar un balón suelto cerca de la zona de anotación.

El encuentro también marcó el regreso deDeForest Buckner al equipo, vistiendo nuevamente los colores rojo y dorado tras el intercambio con los Indianapolis Colts. Buckner volvió a jugar con San Francisco por primera vez desde la temporada 2019.

"Es como si nunca hubiéramos dejado de jugar juntos", comentó Buckner después del partido.

En la ofensiva, WR Demarcus Robinson también regresó después de perderse cinco encuentros y rápidamente se hizo presente, con una recepción de 11 yardas en la primera serie ofensiva de los 49ers. Robinson terminó el partido con tres recepciones para 22 yardas.