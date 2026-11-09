La Defensiva de los 49ers Provoca Cinco Intercambios de Balón en la Victoria 38-17 Sobre los Raiders; Lo Más Destacado del #LVvsSF

Los San Francisco 49ers regresaron de su semana de descanso con una victoria de 38-17 sobre los Las Vegas Raiders en Levi's® Stadium este domingo, para mejorar su récord a 7-1 en la temporada.
La defensiva consiguió cinco robos de balón, incluyendo tres intercepciones y dos balones sueltos recuperados, mientras que la ofensiva llegó a la zona de anotación en sus primeras tres posesiones.
La tarde también estuvo llena de logros personales para varios jugadores. QB Brock Purdy lanzó el pase de anotación número 100 de su carrera, el novato LB Jaden Dugger consiguió su primera intercepción y su primer touchdown en la NFL, y WR Jordan Watkins consiguió su primer touchdown tras una recepción.
Estos son los cinco aspectos más destacados del triunfo ante Las Vegas:
1. La Defensiva de los 49ers Provoca Cinco Intercambios de Balón en la Segunda Mitad
La defensiva de los 49ers tuvo una tarde llena de jugadas importantes, provocando cinco intercambios de balón que ayudaron al equipo a conseguir su séptima victoria de la temporada.
El linebacker novato Dugger marcó la primera gran jugada a solo 17 segundos de haber comenzado la segunda mitad. En la primera jugada ofensiva de los Raiders en el tercer cuarto, QB Kirk Cousins recuperó un balón tras una entrega fallida antes de intentar conectar un pase con WR Tre Tucker. Dugger, de 1.96 metros de estatura, se interpuso en la trayectoria del pase y recorrió 35 yardas hasta la zona de anotación tras interceptar el balón, logrando así dos primeras marcas en su carrera, su primera intercepción y su primer touchdown en la NFL.
Pero la defensiva aún no había terminado.
Más adelante en el tercer cuarto, LB Fred Warner provocó que el TE de los Raiders, Brock Bowers, soltara el balón, que fue recuperado por LB Dre Greenlaw. Unos minutos después, CB Upton Stout hizo lo mismo al quitarle el balón de las manos a TE Michael Mayer, justo antes de que llegara a la zona de anotación. Warner recuperó el balón dentro de la zona de anotación, lo que resultó en un touchback.
La secundaria consiguió dos intercepciones más durante el último cuarto. CB Renardo Green interceptó un pase de Cousins dentro de la zona de anotación, frenando otra oportunidad de anotación de los Raiders, mientras que S Malik Mustapha consiguió una intercepción para cerrar el encuentro, en la última posesión de Las Vegas.
2. Watkins Consigue el Primer Touchdown de su Carrera
WR Jordan Watkins llevaba tiempo esperando su primer touchdown en la NFL y este domingo finalmente tuvo su momento.
Después de que su primera anotación ante los Atlanta Falcons en la Semana 7 fuera anulada tras una revisión de la jugada, Watkins encontró la zona de anotación frente a la afición en Levi's® Stadium.
En los últimos minutos del tercer cuarto, Purdy conectó con Watkins un pase de 37 yardas para touchdown, ampliando la ventaja de San Francisco a 35-17.
Watkins terminó el encuentro con cuatro recepciones para 86 yardas y un touchdown, liderando a los 49ers con más yardas por recepción. También contribuyó al avance ofensivo durante el partido con una recepción de 24 yardas en la serie que terminó con el tercer touchdown del equipo.
3. Purdy Alcanza los 100 Pases de Touchdown en su Carrera
Este domingo, Purdy alcanzó una nueva marca en su carrera al completar su pase de anotación número 100, durante su partido número 57 de temporada regular.
Purdy alcanzó esta marca a la mitad del segundo cuarto, cuando encontró completamente desmarcado a RB Christian McCaffrey por el costado izquierdo para conseguir una anotación de 12 yardas y darle al equipo una ventaja de 21-7.
La anotación marcó el segundo touchdown de McCaffrey en el encuentro, luego de conseguir uno por tierra desde una yarda al inicio del partido. También lo llevó a superar la marca de Marshall Faulk, miembro del Salón de la Fama, y alcanzar la mayor cantidad de touchdowns por recepción para un corredor en la era del Super Bowl.
Purdy también tuvo un papel importante en el juego terrestre. Durante la segunda serie ofensiva, escapó para conseguir un primer down en tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar, además de sumar un touchdown por tierra de una yarda.
Purdy terminó el encuentro con 17 pases completos en 25 intentos para 232 yardas y dos touchdowns, además de sumar 40 yardas por tierra y una anotación más por la vía terrestre.
4. La Ofensiva de los 49ers Arranca con Fuerza
La ofensiva de San Francisco no perdió tiempo y consiguió llegar a la zona de anotación en sus primeras tres posiciones.
La primera serie recorrió 69 yardas y terminó con McCaffrey entrando a la zona de anotación con un acarreo de una yarda. Después, los 49ers armaron una serie de 89 yardas, en la que destacó una conexión de 37 yardas entre Purdy y TE George Kittle. Purdy cerró la serie con un touchdown por tierra de una yarda, ampliando la ventaja del equipo a 14 puntos.
La ofensiva mantuvo el ritmo durante el segundo cuarto.
Purdy conectó con Watkins para avanzar 24 yardas y con WR KhaDarel Hodge para otras 17, antes de volver a encontrar a McCaffrey para cerrar la serie ofensiva.
San Francisco llegó al medio tiempo con una ventaja de 21-10 y sumó dos touchdowns más en el tercer cuarto, incluyendo la anotación defensiva de Dugger y la recepción de 37 yardas de Watkins.
RB Kaelon Black también contribuyó al ataque terrestre, liderando al equipo con 70 yardas por tierra. En total, los 49ers acumularon 190 yardas terrestres.
5. Algunas Caras Conocidas Vuelven al Campo
El partido del domingo también marcó el regreso de varios jugadores tras el descanso de San Francisco en la Semana 8.
DL Nick Bosa volvió a la acción después de perderse cinco partidos, mientras que S Marques Sigle regresó tras ausentarse en tres encuentros. Stout también volvió a jugar después de no participar en el partido de la Semana 7 en contra de Atlanta.
Bosa también tuvo una actuación destacada al provocar una pérdida de cuatro yardas, mientras que Stout protagonizó una de las jugadas defensivas más importantes del partido al forzar un balón suelto cerca de la zona de anotación.
El encuentro también marcó el regreso deDeForest Buckner al equipo, vistiendo nuevamente los colores rojo y dorado tras el intercambio con los Indianapolis Colts. Buckner volvió a jugar con San Francisco por primera vez desde la temporada 2019.
"Es como si nunca hubiéramos dejado de jugar juntos", comentó Buckner después del partido.
En la ofensiva, WR Demarcus Robinson también regresó después de perderse cinco encuentros y rápidamente se hizo presente, con una recepción de 11 yardas en la primera serie ofensiva de los 49ers. Robinson terminó el partido con tres recepciones para 22 yardas.
El regreso de estos jugadores representó un aporte importante para San Francisco en su primer partido de la segunda mitad de la temporada, que terminó con una victoria.
A Continuación
Después de la victoria del domingo, los 49ers viajarán para enfrentar a los Dallas Cowboys en la Semana 10, el domingo 15 de noviembre, en AT&T Stadium. El inicio del partido está programado para la 1:25 p.m. PT.
Este encuentro marcará el inicio de una gira de dos partidos como visitantes para San Francisco, a la semana siguiente, el equipo viajará a la Ciudad de México para enfrentarse a los Minnesota Vikings en la Semana 11.