Los 49ers Firman a WR KhaDarel Hodge a la Escuadra de Prácticas

Los San Francisco 49ers anunciaron el día de hoy que han firmado a WR KhaDarel Hodge a la escuadra de prácticas del equipo.
Hodge (1.88m, 95.3kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar como agente libre no seleccionado en el draft con Los Angeles Rams el 24 de julio de 2018.
A lo largo de nueve temporadas en la NFL con los Rams (2018), Cleveland Browns (2019-20), Detroit Lions (2021), Atlanta Falcons (2022-25) y San Francisco 49ers (2026), ha participado en 121 partidos (10 como titular), en los que registró 68 recepciones para 1,044 yardas (15.4 en promedio) y dos touchdowns. También ha aparecido en cuatro partidos de postemporada. En 2026, Hodge participó en tres partidos registrando una recepción para 18 yardas antes de ser liberado por el equipo el 1° de octubre.
Con 31 años y originario de Mendenhall, MS, Hodge asistió a la Universidad de Prairie View A&M por tres temporadas (2015-17) donde apareció en 30 partidos registrando 104 recepciones para 1,797 yardas (17.3 en promedio) y 21 touchdowns, después de transferirse desde Hinds Community College (MS).