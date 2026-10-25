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Stout, Kirk Activos vs. Falcons; Inactivos de la Semana 7 #SFvsATL

Oct 25, 2026 at 09:38 AM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers han dado a conocer la lista de jugadores inactivos previo al partido de la Semana 7 contra los Atlanta Falcons en Mercedes Benz Stadium. Con los rosters limitados a 48 jugadores activos en día de partido, varios jugadores han sido descartados para el encuentro del domingo.

Los 49ers llegan a la Semana 7 con seis jugadores descartados en el reporte final de lesiones el sábado. los receptores Mike Evans (costillas, Aquiles) y Deebo Samuel Sr. (tendón de la corva), linebackers Garret Wallow (tendón de la corva) y Luke Gifford (ingle), además del liniero defensivo Nick Bosa (rodilla/pantorrilla), y safety Marques Sigle (tobillo) fueron descartados antes del partido del domingo.

WR Christian Kirk, DB Siran Neal, y CB Upton Stout quienes estaban considerados cuestionables antes del encuentro del domingo, están activos contra Atlanta. Kirk está listo para hacer su debut con los 49ers tras ser activado de la reserva de lesionados previo a la Semana 7.

OL Enrique Cruz Jr.  también está activo por primera vez esta temporada tras estar inactivo para los primeros seis partidos de San Francisco.

LB Dre Greenlaw regresa a la alineación tras perderse el partido de Semana 6 contra los Washington Commanders al cumplir una suspensión de un partido. La última vez que Greenlaw tuvo acción en el campo fue en la Semana 5 contra los Seattle Seahawks.

Esta es la lista de jugadores inactivos de los 49ers para la Semana 7 contra los Atlanta Falcons:

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