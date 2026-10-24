Los 49ers Descartan a Mike Evans vs. Falcons; Christian Kirk Cuestionable Previo a la Semana 7 #SFvsATL

Los San Francisco 49ers cerraron su práctica final de la semana antes del partido de visita de la Semana 7 contra los Atlanta Falcons.

Jugadores Cuestionables

Kirk participó completamente en las tres prácticas de la semana mientras continúa trabajando hacia su regreso. El coordinador ofensivo Klay Kubiak compartió una actualización positiva sobre el progreso del receptor veterano el jueves.

"Se ve bien. Lo tuvimos de vuelta en las prácticas la semana pasada y puedes verlo mejorar esta semana", dijo Kubiak. "Él es alguien que se ha preparado mentalmente, así que es impresionante verlo llegar y estar fino en los detalles".

Neal y Stout no participaron en las prácticas de miércoles o jueves antes de hacerlo de manera limitada el viernes. Ambos backs defensivos llegan al partido del domingo como cuestionables.

Jugadores Descartados

Evans ha sido descartado tras perderse las tres prácticas de la semana con lesiones de costillas y Aquiles. El receptor veterano salió del partido de la Semana 6 contra Washington justo antes del medio tiempo tras registrar tres recepciones para 94 yardas.

Con Evans y Samuel Sr. descartados, Kubiak se mostró confiado en el grupo de receptores y en la oportunidad que tendrán otros jugadores para tomar un rol más grande como Kirk y WR Jordan Watkins.

"Es un gran momento para ellos. Si Mike no puede ir, entonces otros tienen que alzar la mano y tenemos confianza total en ellos", dijo Kubiak. "Mike es un gran jugador y ha sido enorme para nosotros este año, pero tenemos mucha confianza en la gente que tenemos ahorita".

Bosa, Samuel Sr., Sigle, y Wallow permanecen descartados tras haberse perdido también el partido de la Semana 6 de San Francisco's contra Washington.

Gifford también ha sido descartado tras perderse las tres prácticas de esta semana con una lesión de ingle.

Jugadores que Regresan / Sin Designación para el Partido

DL Mykel Williams (rodilla) avanzó en la semana, en la que comenzó como jugador sin participación el miércoles, a participación limitada el jueves y participación completa el viernes.

S Ashtyn Davis (tendón de la corva) y LB Jaden Dugger (rodilla) estuvieron limitados miércoles y jueves antes de volver a participación total el viernes.

DL Romello Height (mano) participó completamente durante la semana, mientras que T Trent Williams regresó a participación completa el jueves y viernes tras descansar el miércoles.

Ninguno de estos cinco jugadores tiene designación alguna antes del partido del domingo.

Preparándose para Atlanta

Los 49ers llegan a la Semana 7 con un récord de 6-0 tras conseguir la victoria por 23-17 en "Monday Night Football" contra los Washington Commanders.

San Francisco se prepara para su primer viaje a la Costa Este en la temporada, y Shanahan hizo énfasis en la importancia de mantenerse enfocados contra un equipo de los Falcons competitivo.