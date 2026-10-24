Los 49ers Descartan a Mike Evans vs. Falcons; Christian Kirk Cuestionable Previo a la Semana 7 #SFvsATL

Los San Francisco 49ers cerraron su práctica final de la semana antes del partido de visita de la Semana 7 contra los Atlanta Falcons.
Después de la práctica del viernes, el entrenador en jefe Kyle Shanahan descartó a WR Mike Evans (costillas, Aquiles), WR Deebo Samuel Sr. (tendón de la corva), DL Nick Bosa (rodilla/pantorrilla), LB Luke Gifford (ingle), S Marques Sigle (tobillo), y LB Garret Wallow (tendón de la corva) para el partido del domingo.
WR Christian Kirk (pantorrilla), DB Siran Neal (rodilla), y CB Upton Stout (hombro) están cuestionables.
Jugadores Cuestionables
Kirk participó completamente en las tres prácticas de la semana mientras continúa trabajando hacia su regreso. El coordinador ofensivo Klay Kubiak compartió una actualización positiva sobre el progreso del receptor veterano el jueves.
"Se ve bien. Lo tuvimos de vuelta en las prácticas la semana pasada y puedes verlo mejorar esta semana", dijo Kubiak. "Él es alguien que se ha preparado mentalmente, así que es impresionante verlo llegar y estar fino en los detalles".
Neal y Stout no participaron en las prácticas de miércoles o jueves antes de hacerlo de manera limitada el viernes. Ambos backs defensivos llegan al partido del domingo como cuestionables.
Jugadores Descartados
Evans ha sido descartado tras perderse las tres prácticas de la semana con lesiones de costillas y Aquiles. El receptor veterano salió del partido de la Semana 6 contra Washington justo antes del medio tiempo tras registrar tres recepciones para 94 yardas.
Con Evans y Samuel Sr. descartados, Kubiak se mostró confiado en el grupo de receptores y en la oportunidad que tendrán otros jugadores para tomar un rol más grande como Kirk y WR Jordan Watkins.
"Es un gran momento para ellos. Si Mike no puede ir, entonces otros tienen que alzar la mano y tenemos confianza total en ellos", dijo Kubiak. "Mike es un gran jugador y ha sido enorme para nosotros este año, pero tenemos mucha confianza en la gente que tenemos ahorita".
Bosa, Samuel Sr., Sigle, y Wallow permanecen descartados tras haberse perdido también el partido de la Semana 6 de San Francisco's contra Washington.
Gifford también ha sido descartado tras perderse las tres prácticas de esta semana con una lesión de ingle.
Jugadores que Regresan / Sin Designación para el Partido
DL Mykel Williams (rodilla) avanzó en la semana, en la que comenzó como jugador sin participación el miércoles, a participación limitada el jueves y participación completa el viernes.
S Ashtyn Davis (tendón de la corva) y LB Jaden Dugger (rodilla) estuvieron limitados miércoles y jueves antes de volver a participación total el viernes.
DL Romello Height (mano) participó completamente durante la semana, mientras que T Trent Williams regresó a participación completa el jueves y viernes tras descansar el miércoles.
Ninguno de estos cinco jugadores tiene designación alguna antes del partido del domingo.
Preparándose para Atlanta
Los 49ers llegan a la Semana 7 con un récord de 6-0 tras conseguir la victoria por 23-17 en "Monday Night Football" contra los Washington Commanders.
San Francisco se prepara para su primer viaje a la Costa Este en la temporada, y Shanahan hizo énfasis en la importancia de mantenerse enfocados contra un equipo de los Falcons competitivo.
"Cuando ves los videos de Atlanta, ellos saben el gran reto que es", dijo Shanahan. "Tenemos varios jugadores no disponibles. Sabemos que ellos también, pero son un equipo cuyo récord no muestra lo que realmente son. Son un equipo que debe estar ahí peleando hasta el final".
Este es el reporte de lesiones completo de la Semana 7:
- WR Mike Evans (costillas, Aquiles) - descartado
- WR Deebo Samuel Sr. (tendón de la corva) - descartado
- LB Garret Wallow (tendón de la corva) - descartado
- DL Nick Bosa (rodilla, pantorrilla) - descartado
- LB Luke Gifford (ingle) - descartado
- S Marques Sigle (tobillo) - descartado
- DB Siran Neal (rodilla) - Cuestionable
- WR Christian Kirk (pantorrilla) - Cuestionable
- CB Upton Stout (hombro) - Cuestionable
Los 49ers continuarán monitoreando a los jugadores presentes en el reporte de lesiones. La decisión final sobre su disponibilidad en día de partido será anunciada 90 minutos antes del inicio del partido.