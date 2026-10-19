Mike Evans Activo, Kirk Descartado vs. Commanders; Inactivos de la Semana 6 #WASvsSF

Los San Francisco 49ers han finalizado su lista de jugadores inactivos previo al "Monday Night Football" de la Semana 6 contra los Washington Commanders en Levi's® Stadium. Con los rosters limitados a 48 jugadores en día de partido, varios jugadores serán descartados para el partido del lunes.

Los 49ers llegan a la Semana 6 con cuatro jugadores descartados en el reporte final de lesiones del sábado. El receptor abierto Deebo Samuel Sr. (tendón de la corva), linebacker Garret Wallow (tendón de la corva), liniero defensivo Nick Bosa (rodilla/pantorrilla), y safety Marques Sigle (tobillo) fueron descartados antes del partido del lunes.

El receptor abierto Christian Kirk (pantorrilla), quien estaba considerado como cuestionable antes del partido, también fue descartado el lunes.

El receptor abierto Mike Evans (costillas, Aquiles), los linieros defensivos Gracen Halton (cuádriceps) y Mykel Williams (rodilla), el back defensivo Siran Neal (cuello), y cornerback Upton Stout (hombro) estaban considerados como cuestionables pero están activos para el partido del lunes.

El fullback Kyle Juszczyk también está listo para regresar tras perderse el partido de la Semana 5 contra Seattle con una lesión de rodilla.