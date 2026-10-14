Lo Que Dijeron los 49ers y los Seahawks Después de la Semana 5

Los San Francisco 49ers mejoraron su marca a 5-0 en la temporada tras conseguir una emocionante victoria por 32-29 ante los Seattle Seahawks en Lumen Field. La defensiva de San Francisco provocó cuatro intercambios de balón, mientras que la ofensiva remontó para asegurar la victoria divisional en la NFC West.
Estas fueron las declaraciones de ambos equipos después del partido:
Las Declaraciones de los Niners
El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, sobre la victoria del equipo en la Semana 5:
"Fue una victoria muy difícil. No todo salió perfecto, ni mucho menos, pero creo que los jugadores demostraron mucha garra en las tres fases del juego, y nunca perdieron la concentración. Se mantuvieron enfocados y no entraron en pánico… Encontramos la manera de sacar el partido adelante hasta el final".
Shanahan sobre el desempeño de la defensiva y los cuatro intercambios de balón:
"La defensiva estuvo increíble hoy. Conseguirnos esos cuatro intercambios de balón. Esa fue la diferencia entre ganar y perder hoy al conseguir puntos de esos intercambios. Creo que limitaron las jugadas explosivas del rival, defendieron bien el juego terrestre y lograron sobreponerse a la baja de Greenlaw desde el comienzo, por lo que perder a un gran jugador como él también nos afecta emocionalmente como equipo, pero nuestros jugadores no perdieron el enfoque… Eso fue enorme".
Shanahan sobre la recuperación de balón suelto de DL Gracen Halton, que terminó en anotación:
"Solo vi el balón suelto. No estoy muy seguro de cómo logró hacerlo. Estaba muy enojado porque habíamos perdido una yarda en la jugada anterior, en tercera oportunidad… Pero rápidamente terminó siendo lo mejor que nos pudo haber pasado, porque no es algo que se vea muy seguido. Conseguir esa jugada desde la yarda uno y anotar siete puntos antes del descanso fue impresionante".
Shanahan sobre el desempeño de QB Brock Purdy:
"Creo que Brock hizo un trabajo increíble al encontrar la manera de ganar el partido al final. Esa es una de las mejores defensivas de la liga… Hubo muchas jugadas en las que no tenía una opción clara y aun así logró".
Shanahan sobre la mentalidad y la resiliencia del equipo:
"Creo que tenemos un grupo de guerreros. Todo el mundo conoce el talento y las estrellas que tenemos en el equipo, pero lo que hace especiales a nuestros jugadores es lo mucho que aman el football… Trabajan durísimo. No buscan acumular estadísticas ni recibir elogios. Ellos simplemente quieren ganar, y hoy tenían muchas ganas de hacerlo y se lo merecían".
Shanahan sobre las dos intercepciones de CB Renardo Green y su desarrollo como jugador:
"Creo que Green tiene mucho potencial. Puede convertirse en un cornerback muy bueno en esta liga, y lo está demostrando… Ha estado jugando de una manera muy inteligente. Hoy logró tener el balón en sus manos, y eso es algo que hemos visto de él todos los días desde que regresó en abril y mayo. Ha trabajado mucho para llegar hasta aquí, y sé que esto es apenas el comienzo para él".
Shanahan sobre el desempeño de P Corliss Waitman:
"Ha estado increíble durante dos semanas consecutivas. Creo que tuvo un papel muy importante la semana pasada contra Denver y esta semana volvió a tenerlo. Tuvimos que disputar gran parte del partido buscando ganar terreno con el juego de posición de campo, y probablemente él también merecía recibir el balón del partido".
Shanahan sobre el desempeño de S Malik Mustapha:
"Es como un misil en el campo. Nunca pierde velocidad, atraviesa a los rivales y tiene una presencia física imponente. Me parece que también ha hecho muy buen trabajo en el juego por pase. Malik está regresando de una lesión complicada y ha tenido paciencia. Hoy tuvo su oportunidad de jugar todo el partido porque Sigle no estaba disponible, e hizo lo que todos esperamos de él. Malik es un muy buen jugador".
Jugadores de los 49ers
Brock Purdy sobre el impacto de WR Mike Evans en la victoria:
Es un jugador que marca la diferencia. Es un verdadero receptor X que, si le das las condiciones adecuadas y la oportunidad, puede hacer que las defensivas paguen por ello. Creo que hoy hizo un gran trabajo al saltar para atrapar el balón varias veces y utilizar su alcance para crear espacio con el defensivo. Como quarterback, siempre es bueno tener la oportunidad de buscarlo. Apareció en los momentos clave para nosotros, tanto al principio del partido como al final en esa conversión en tercera oportunidad y en el touchdown. Es un jugadorazo. Es digno de estar en el Salón de la Fama".
Purdy sobre el ambiente en Lumen Field:
"Este ambiente es tal como la gente lo describe; cuando vienes a jugar aquí, te das cuenta de que es real. Los aficionados son apasionados y aman a su equipo. Para nosotros, venir aquí realmente se siente como jugar contra la pared. Al mismo tiempo, se siente muy bien escuchar a nuestros aficionados de los 49ers justo detrás de nosotros, también los puedes sentir ahí. Es un gran lugar para jugar".
Mike Evans sobre dar un paso al frente a pesar de las lesiones en la ofensiva:
"Para eso estoy aquí. En este deporte nada está garantizado, y si estás disponible para jugar, puedes salir al campo, dar lo mejor de ti e intentar ayudar a tu equipo a ganar, eso es lo que voy a hacer. Es lo que muchos jugadores de este equipo han estado haciendo, jugar a pesar de las lesiones y dejarlo todo en el campo".
WR Brandin Cooks sobre anotar el touchdown que puso a los 49ers al frente y hacerlo con el equipo que apoyaba desde niño:
"Es impresionante. Estoy muy agradecido y me siento afortunado. Es una bendición poder formar parte de este equipo. Ya quiero ir a revisar el video del partido, corregir algunas cosas y llegar mejor preparado para la próxima semana".
Cooks sobre la intensidad de la rivalidad entre los 49ers y los Seahawks:
"Fue divertido. Durante años había visto esta rivalidad desde fuera, pero formar parte de ella es diferente. Es muy intenso. Nada es fácil, nadie te regala nada. Sabes que será una batalla durante los cuatro cuartos, y eso fue exactamente lo que pasó".
RB Christian McCaffrey sobre el impacto de Evans:
"Es un jugador que marca la diferencia. Le da energía al equipo y tiene todo lo que podrías pedir de un receptor. Es muy competitivo y resistente. Es genial cuando llegan nuevos jugadores y ayudan a elevar todavía más el nivel que los 49ers han construido por mucho tiempo. Me alegra que esté en nuestro equipo".
McCaffrey sobre el inicio de temporada con marca de 5-0 y las tres victorias divisionales de los 49ers:
"Las victorias divisionales son muy importantes, obviamente. Pero lo que más me gusta es la mentalidad de nuestro equipo, porque ya hemos pasado por esto. Empezamos con un marcador de 5-0 y después llegamos a la semana de descanso con un récord de 5-3, por eso, estamos más enfocados en mejorar cada día. Eso es lo que me encanta de este equipo. El marcador dirá lo que tenga que decir, pero si seguimos aprovechando nuestras fortalezas y corrigiendo los errores que cometemos, al final veremos qué sucede. Eso es lo que me gusta. Me encanta la mentalidad y la garra de este equipo. Estoy orgulloso de formar parte de él".
LB Fred Warner sobre el desempeño de la defensiva:
"Se trata de dar un paso al frente, no dejar que la presión del momento nos supere y mantenernos firmes para hacer las jugadas cuando se presentan las oportunidades. Hablando de la jugada de Gracen antes del descanso, obviamente también Dugger, que tuvo que entrar y jugar mucho tiempo. Podría seguir mencionando a muchos más, pero ha sido increíble ver cómo seguimos luchando, compitiendo y creciendo semana tras semana, a pesar de todo el caos que hemos enfrentado".
Malik Mustapha sobre lo que significó para el equipo vencer a Seattle:
"Sabíamos que nos había quedado un mal sabor desde la temporada pasada. Tanto los nuevos jugadores como quienes estuvimos aquí el año pasado sabíamos lo que significaba este partido para nosotros. No pensamos que teníamos que jugar como superestrellas, simplemente, fuimos disciplinados con nuestras asignaciones y nos mantuvimos fieles a nuestra identidad como equipo, eso fue lo que nos dio la victoria hoy".
DL Keion White sobre cómo los jugadores jóvenes de la defensiva han dado un paso al frente:
"Tenemos muchísima confianza en ellos. La defensiva ha estado haciendo cosas impresionantes. Seabass (DL Sebastian Valdez) ha dado un paso y está aprovechando al máximo su oportunidad. Dugg (DL Jaden Dugger) es un gran jugador en esta liga. Hay que reconocerle a John Lynch el mérito de haber seleccionado a jugadores jóvenes tan buenos en el Draft y también hay que darles crédito por cómo han respondido.
Green sobre la contribución de los jugadores jóvenes a la defensiva:
"Cuando estás en el campo, es tu momento de jugar. No importa quién esté ahí; tú eres el responsable de hacer tu trabajo. No importa si eres un jugador veterano o uno joven, todos debemos cumplir con las mismas expectativas… Por eso, no me sorprende que los jóvenes estén haciendo jugadas importantes... No importa quién esté en el campo, todos debemos rendir cuentas y mantener el mismo estándar".
Declaraciones de los Seattle Seahawks
Entrenador en jefe de los Seahawks, Mike Macdonald, sobre el desempeño de los 49ers:
"Los jugadores dieron su máximo esfuerzo, pero todavía nos falta encontrar ese complemento para llegar al nivel que buscamos como equipo. Hoy no lo conseguimos y los 49ers sí. Hay que darles crédito. Jugaron un buen partido y ahora nos toca seguir adelante".
Macdonald sobre la capacidad de Purdy para extender las jugadas:
"Como lo comentamos durante toda la semana, su quarterback es un jugador muy bueno. Hoy logró varias jugadas fuera del plan original. Es muy difícil derribarlo. Tiene un sexto sentido para saber dónde está cada jugador en el campo. Es algo en lo que sin duda, queremos mejorar".
Macdonald sobre el desempeño ofensivo de los 49ers en el último cuarto:
"Hay que reconocerlos. Creo que supieron cómo responder. Su quarterback hizo algunas buenas jugadas. Creo que nuestra presión al inicio del partido fue efectiva, pero en el último cuarto encontraron espacios para completar algunos pases".
Macdonald sobre el reto de defender a Evans:
"Es un gran receptor. Estamos tratando de cubrirlo".
El quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, sobre el desempeño defensivo de los 49ers:
"Hay que reconocer el trabajo que hicieron. Jugaron un buen partido... Simplemente, no puedo arriesgar el balón de esa manera".
Darnold sobre la presión al quarterback y la cobertura de los 49ers:
Tendría que revisar el video para esa jugada, pero, como ya mencioné, hicieron un buen trabajo presionando y cubriendo algunos de nuestros conceptos. Hay que reconocer una buena defensiva, y obvio a un gran entrenador como Raheem".
El tackle ofensivo de los Seahawks, Abraham Lucas, sobre la línea defensiva de los 49ers:
Tienen una gran línea defensiva. Siempre la han tenido. Incluso con algunos jugadores lesionados, siguen teniendo una línea defensiva de gran nivel, jueguen contra nosotros o no. Siempre han sido una línea defensiva excelente y muy bien dirigida. Así es la NFL, enfrentarse a una defensiva así ya es todo un reto.
El safety de los Seahawks, Ty Okada, sobre el impacto de Evans:
"Simplemente es un gran jugador. Siempre tienes que estar atento a dónde está. Revisaremos el video y aprenderemos de esto para mejorar".
View postgame photos from the San Francisco 49ers win over the Seattle Seahawks in Week 5.