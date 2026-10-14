Lo Que Dijeron los 49ers y los Seahawks Después de la Semana 5

Jugadores de los 49ers

Brock Purdy sobre el impacto de WR Mike Evans en la victoria:

Es un jugador que marca la diferencia. Es un verdadero receptor X que, si le das las condiciones adecuadas y la oportunidad, puede hacer que las defensivas paguen por ello. Creo que hoy hizo un gran trabajo al saltar para atrapar el balón varias veces y utilizar su alcance para crear espacio con el defensivo. Como quarterback, siempre es bueno tener la oportunidad de buscarlo. Apareció en los momentos clave para nosotros, tanto al principio del partido como al final en esa conversión en tercera oportunidad y en el touchdown. Es un jugadorazo. Es digno de estar en el Salón de la Fama".

Purdy sobre el ambiente en Lumen Field:

"Este ambiente es tal como la gente lo describe; cuando vienes a jugar aquí, te das cuenta de que es real. Los aficionados son apasionados y aman a su equipo. Para nosotros, venir aquí realmente se siente como jugar contra la pared. Al mismo tiempo, se siente muy bien escuchar a nuestros aficionados de los 49ers justo detrás de nosotros, también los puedes sentir ahí. Es un gran lugar para jugar".

Mike Evans sobre dar un paso al frente a pesar de las lesiones en la ofensiva:

"Para eso estoy aquí. En este deporte nada está garantizado, y si estás disponible para jugar, puedes salir al campo, dar lo mejor de ti e intentar ayudar a tu equipo a ganar, eso es lo que voy a hacer. Es lo que muchos jugadores de este equipo han estado haciendo, jugar a pesar de las lesiones y dejarlo todo en el campo".

WR Brandin Cooks sobre anotar el touchdown que puso a los 49ers al frente y hacerlo con el equipo que apoyaba desde niño:

"Es impresionante. Estoy muy agradecido y me siento afortunado. Es una bendición poder formar parte de este equipo. Ya quiero ir a revisar el video del partido, corregir algunas cosas y llegar mejor preparado para la próxima semana".

Cooks sobre la intensidad de la rivalidad entre los 49ers y los Seahawks:

"Fue divertido. Durante años había visto esta rivalidad desde fuera, pero formar parte de ella es diferente. Es muy intenso. Nada es fácil, nadie te regala nada. Sabes que será una batalla durante los cuatro cuartos, y eso fue exactamente lo que pasó".

RB Christian McCaffrey sobre el impacto de Evans:

"Es un jugador que marca la diferencia. Le da energía al equipo y tiene todo lo que podrías pedir de un receptor. Es muy competitivo y resistente. Es genial cuando llegan nuevos jugadores y ayudan a elevar todavía más el nivel que los 49ers han construido por mucho tiempo. Me alegra que esté en nuestro equipo".

McCaffrey sobre el inicio de temporada con marca de 5-0 y las tres victorias divisionales de los 49ers:

"Las victorias divisionales son muy importantes, obviamente. Pero lo que más me gusta es la mentalidad de nuestro equipo, porque ya hemos pasado por esto. Empezamos con un marcador de 5-0 y después llegamos a la semana de descanso con un récord de 5-3, por eso, estamos más enfocados en mejorar cada día. Eso es lo que me encanta de este equipo. El marcador dirá lo que tenga que decir, pero si seguimos aprovechando nuestras fortalezas y corrigiendo los errores que cometemos, al final veremos qué sucede. Eso es lo que me gusta. Me encanta la mentalidad y la garra de este equipo. Estoy orgulloso de formar parte de él".

LB Fred Warner sobre el desempeño de la defensiva:

"Se trata de dar un paso al frente, no dejar que la presión del momento nos supere y mantenernos firmes para hacer las jugadas cuando se presentan las oportunidades. Hablando de la jugada de Gracen antes del descanso, obviamente también Dugger, que tuvo que entrar y jugar mucho tiempo. Podría seguir mencionando a muchos más, pero ha sido increíble ver cómo seguimos luchando, compitiendo y creciendo semana tras semana, a pesar de todo el caos que hemos enfrentado".

Malik Mustapha sobre lo que significó para el equipo vencer a Seattle:

"Sabíamos que nos había quedado un mal sabor desde la temporada pasada. Tanto los nuevos jugadores como quienes estuvimos aquí el año pasado sabíamos lo que significaba este partido para nosotros. No pensamos que teníamos que jugar como superestrellas, simplemente, fuimos disciplinados con nuestras asignaciones y nos mantuvimos fieles a nuestra identidad como equipo, eso fue lo que nos dio la victoria hoy".

DL Keion White sobre cómo los jugadores jóvenes de la defensiva han dado un paso al frente:

"Tenemos muchísima confianza en ellos. La defensiva ha estado haciendo cosas impresionantes. Seabass (DL Sebastian Valdez) ha dado un paso y está aprovechando al máximo su oportunidad. Dugg (DL Jaden Dugger) es un gran jugador en esta liga. Hay que reconocerle a John Lynch el mérito de haber seleccionado a jugadores jóvenes tan buenos en el Draft y también hay que darles crédito por cómo han respondido.

Green sobre la contribución de los jugadores jóvenes a la defensiva: