Purdy volvió a conectar con Kittle en la zona de anotación al inicio del segundo cuarto, soltó el balón tan rápido que Kittle apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de completar la recepción de ocho yardas.

"Dios mío, estuvo increíble", comentó Kittle después del partido. "Fue rápido, y se mostró seguro. Lanzó pases muy precisos… Sabemos que cada jugada que preparamos nos da la oportunidad de lograr algo especial."

Ante una defensiva que llegaba al encuentro permitiendo apenas 14 puntos por partido, San Francisco consiguió 21 puntos en el marcador antes del descanso.

La rapidez de Purdy no solo neutralizó la presión de Minnesota. Esto les dio a sus jugadores la oportunidad de ganar yardas después de la recepción y conseguir grandes avances a partir de pases cortos. Purdy explicó a los medios que era parte del plan de Shanahan.

"Él simplemente me dijo, 'tienes que ser agresivo'. Confía en lo que haces. Tienes jugadores allá afuera que pueden ir por el balón y hacerlo por ti, dales el balón y la oportunidad de hacer jugadas", comentó Purdy. "Hoy nuestros compañeros hicieron eso a mi alrededor, así que no fue el trabajo de un solo jugador, sino un gran esfuerzo de todo el equipo".

Al final, los 49ers se convirtieron en el primer equipo en 2026 en anotar más de 30 puntos contra los Vikings, quienes no habían permitido más de 23 puntos en ningún partido de la temporada. Los 35 puntos de San Francisco fueron la mayor cantidad que Minnesota había recibido desde octubre de 2025.

WR Mike Evans fue el receptor con más yardas del encuentro en su regreso al campo, después de que una lesión en el tendón de Aquiles lo mantuviera fuera los tres partidos anteriores. Purdy buscó a Evans en siete ocasiones y conectó con él seis pases para un total de 109 yardas. Evans coronó su regreso con una increíble recepción de touchdown con una sola mano. Tras el encuentro, Evans reconoció el gran trabajo de su quarterback.