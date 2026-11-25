QB Brock Purdy encontró la respuesta para enfrentar a una de las defensivas más reconocidas de la NFL. Los Minnesota Vikings, por su parte, nunca encontraron la manera de detenerlo.
Antes del partido internacional de "Sunday Night Football" de la Semana 11, en la Ciudad de México, la defensiva de Minnesota era la que menos puntos había permitido en la NFL. Una de las principales razones de su éxito era la presión constante sobre el quarterback, recurriendo al blitz en más del 70 por ciento de sus jugadas defensivas. En comparación, el promedio de la liga es de apenas 32 por ciento. Sin embargo, el entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, tenía un plan para contrarrestar la presión de Minnesota, y Purdy lo ejecutó a la perfección.
Cada vez que los Vikings recurrían al blitz, Purdy soltaba el balón rápidamente para evitar la presión y llevar a los 49ers a una contundente victoria de 35-10.
Purdy terminó el encuentro con 21 pases completos en 26 intentos, para 255 yardas y tres touchdowns, conectando sus pases con nueve jugadores distintos.
De acuerdo con Next Gen Stats, Purdy soltó el balón en un promedio de 2.89 segundos durante el encuentro contra Minnesota, por debajo de los 3.02 segundos que registró durante las primeras 10 semanas de la temporada. Frente al blitz, completó 16 de 18 pases para 195 yardas y dos touchdowns, lo que le dio un rating de 148.8 como pasador.
El primer pase de touchdown de Purdy llegó en la serie ofensiva inicial de San Francisco. Desde la yarda 17, Purdy lanzó un pase entre dos defensivos de Minnesota y encontró a TE George Kittle a la altura del pecho. Kittle aseguró la recepción, giró y logró zafarse de dos defensivos más antes de avanzar hasta la zona de anotación para conseguir los primeros puntos del encuentro.
Purdy volvió a conectar con Kittle en la zona de anotación al inicio del segundo cuarto, soltó el balón tan rápido que Kittle apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de completar la recepción de ocho yardas.
"Dios mío, estuvo increíble", comentó Kittle después del partido. "Fue rápido, y se mostró seguro. Lanzó pases muy precisos… Sabemos que cada jugada que preparamos nos da la oportunidad de lograr algo especial."
Ante una defensiva que llegaba al encuentro permitiendo apenas 14 puntos por partido, San Francisco consiguió 21 puntos en el marcador antes del descanso.
La rapidez de Purdy no solo neutralizó la presión de Minnesota. Esto les dio a sus jugadores la oportunidad de ganar yardas después de la recepción y conseguir grandes avances a partir de pases cortos. Purdy explicó a los medios que era parte del plan de Shanahan.
"Él simplemente me dijo, 'tienes que ser agresivo'. Confía en lo que haces. Tienes jugadores allá afuera que pueden ir por el balón y hacerlo por ti, dales el balón y la oportunidad de hacer jugadas", comentó Purdy. "Hoy nuestros compañeros hicieron eso a mi alrededor, así que no fue el trabajo de un solo jugador, sino un gran esfuerzo de todo el equipo".
Al final, los 49ers se convirtieron en el primer equipo en 2026 en anotar más de 30 puntos contra los Vikings, quienes no habían permitido más de 23 puntos en ningún partido de la temporada. Los 35 puntos de San Francisco fueron la mayor cantidad que Minnesota había recibido desde octubre de 2025.
WR Mike Evans fue el receptor con más yardas del encuentro en su regreso al campo, después de que una lesión en el tendón de Aquiles lo mantuviera fuera los tres partidos anteriores. Purdy buscó a Evans en siete ocasiones y conectó con él seis pases para un total de 109 yardas. Evans coronó su regreso con una increíble recepción de touchdown con una sola mano. Tras el encuentro, Evans reconoció el gran trabajo de su quarterback.
"Es el mejor jugador del momento", afirmó Evans. "Está completamente concentrado en su preparación y en la forma en que compite. Es un jugador fuerte. Siempre he creído que está infravalorado. Es muy preciso y tiene una gran inteligencia para jugar".
Ante la defensiva de Minnesota, cuyo principal objetivo era generar presión, Purdy demostró que la mejor manera de responder al blitz no siempre es escapar de él. Shanahan señaló que la actuación de Purdy reflejó la tranquilidad y la seguridad que ha mostrado desde el inicio de su carrera.
"Me pareció que jugó mucho mejor que muchos otros jugadores que se han enfrentado a ellos, porque no es común ver a alguien jugar tan bien contra esa defensiva, y hay una razón para eso", comentó Shanahan. "Él no perdió la calma, algo que prácticamente nunca hace... Brock ha sido así desde el primer día y lleva varios años jugando a un nivel muy alto".
RB Christian McCaffrey describió a Purdy como un "multiplicador de fuerza", destacando su capacidad para elevar el nivel de quienes lo rodean.
"Creo que cuando tienes a alguien como Brock al frente del equipo, el trabajo de los demás se vuelve más fácil", comentó McCaffrey. "Es uno de los mejores jugadores con los que he jugado y estoy muy agradecido de que sea nuestro quarterback. Sabemos que, cada vez que tiene el balón, tenemos una oportunidad".
Purdy solo necesitó una oportunidad para despegar su carrera y, desde entonces, se ha convertido en candidato al MVP. Ahora, le está dando a los 49ers la oportunidad de ganar cada domingo.