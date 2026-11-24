Los San Francisco 49ers ofrecieron un gran espectáculo ante los Fieles en la Ciudad de México y consiguieron una victoria de 35-10 en contra de los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, en la Semana 11.
Ante un público lleno de energía en su segundo partido internacional de la temporada, los 49ers llegaron a la zona de anotación desde su primera serie ofensiva, para después mantener el dominio del encuentro. QB Brock Purdy lanzó tres pases de touchdown, TE George Kittle consiguió dos anotaciones y la defensiva protagonizó dos jugadas clave que cambiaron el rumbo del partido para que San Francisco pusiera su marca de la temporada en 9-1.
El triunfo también representó la victoria número 100 en la carrera del entrenador en jefe Kyle Shanahan, incluidos los partidos de postemporada, y dejó a los 49ers con una marca histórica de 5-1 en partidos internacionales en temporada regular.
Estos fueron los momentos más destacados de la victoria de los 49ers en la Ciudad de México durante la Semana 11:
1. George Kittle Marca el Ritmo del Partido con Dos Touchdowns
El ala cerrada George Kittle no tardó en hacerse notar en cuanto pisó el campo en la Ciudad de México. Después de salir del túnel con una bandera de México, consiguió dos touchdowns en la primera mitad para impulsar a la ofensiva de San Francisco.
En la primera serie de San Francisco en el partido, Purdy conectó con Kittle para un touchdown de 17 yardas, después de una serie ofensiva de siete jugadas y 72 yardas que permitió a los 49ers tomar la delantera en el encuentro.
Kittle volvió a encontrar la zona de anotación al inicio del segundo cuarto, tras superar al defensivo y recibir un pase de touchdown de ocho yardas de Purdy, para darle a San Francisco una ventaja de 14-7.
El ala cerrada veterano terminó el encuentro con tres recepciones para 34 yardas y dos touchdowns.
2. Mike Evans Destaca en su Regreso
WR Mike Evans volvió a la acción en plan grande, al registrar 109 yardas por recepción, la mayor cifra del equipo en el partido, además de un touchdown en su primer partido desde la Semana 6, en contra de los Washington Commanders.
Después de perderse los dos encuentros anteriores por una lesión en el tendón de Aquiles, Evans recuperó rápidamente la conexión con Purdy y consiguió una recepción de 34 yardas en el primer cuarto.
Su impacto continuó en el segundo cuarto, cuando atrapó un pase de 29 yardas para colocar a San Francisco cerca de la zona de anotación. Dos jugadas después, protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche al quedarse con un pase de Purdy con una sola mano para completar un touchdown de cuatro yardas en la esquina derecha de la zona de anotación y poner a San Francisco arriba por 21-10.
"Mike estuvo increíble hoy. Ha trabajado mucho para poder regresar y verlo jugar así... es un futuro miembro del Salón de la Fama, de primera votación, uno de los mejores que existen", comentó Shanahan después del partido.
Evans finalizó el partido con seis recepciones para 109 yardas y un touchdown.
3. Ji'Ayir Brown Devuelve una Intercepción para Touchdown Justo Antes del Medio Tiempo
S Ji'Ayir Brown protagonizó una de las jugadas más importantes de la noche al convertir una serie ofensiva de Minnesota en seis puntos para los 49ers.
Cuando faltaban poco más de dos minutos para el descanso, Brown se anticipó a un pase del quarterback de los Vikings, Kirk Cousins.
Brown interceptó el pase en la yarda 18 de Minnesota y llevó el balón hasta la zona de anotación para conseguir un pick-six, aumentando la ventaja de los 49ers a 28-10.
La anotación defensiva desató la euforia de los aficionados en la Ciudad de México y permitió que San Francisco se fuera al descanso con una ventaja de 18 puntos.
4. Deommodore Lenoir Provoca un Balón Suelto y lo Recupera
CB Deommodore Lenoir realizó una jugada clave que cambió el rumbo del partido al inicio del segundo tiempo.
En la primera serie ofensiva de los Vikings del tercer cuarto, Cousins conectó con el receptor abierto Justin Jefferson para una ganancia de 25 yardas que llevó a Minnesota hasta el territorio de San Francisco.
Cuando Jefferson buscaba avanzar hacia la zona de anotación, Lenoir era el último defensivo entre él y la zona de anotación.
Lenoir golpeó el balón para provocar un fumble y después lo recuperó en la yarda 25 de San Francisco, devolviendo el balón 17 yardas hasta la 42 de los 49ers.
La jugada evitó que Minnesota tuviera una oportunidad de anotar y le devolvió la posesión a San Francisco al inicio del segundo tiempo.
5. Christian McCaffrey Pone los Toques Finales a la Victoria
RB Christian McCaffrey agregó otro touchdown al marcador en el último cuarto, para extender la ventaja de San Francisco a 35-10.
McCaffrey terminó el partido con 49 yardas terrestres y un touchdown en 12 acarreos, y contribuyó a que los 49ers cerrarán con una victoria su segundo partido internacional de la temporada.
6. Los Fieles Llenan de Energía la Ciudad de México
Desde el momento en que los 49ers llegaron al campo, los Fieles llenaron de energía el Estadio Banorte durante todo el encuentro.
LB Fred Warner, DL Sebastian Valdez y OL Isaac Alarcon, junto con Kittle, encabezaron la salida del equipo al campo con banderas de México, dando inicio a una noche llena de emociones.
Durante el partido, la afición hizo vibrar el estadio cada vez que la defensiva de San Francisco salía al campo, creando un ambiente que los hizo sentir como en casa a más de 7,000 pies de altura sobre el nivel del mar.
Los 49ers dieron a los Fieles muchos motivos para celebrar y cerraron su semana en la Ciudad de México con una victoria de 35-10.
A Continuación
Los 49ers ahora se dirigen de vuelta a Santa Clara a prepararse para su siguiente partido contra los Seattle Seahawks en casa.