2. Mike Evans Destaca en su Regreso

WR Mike Evans volvió a la acción en plan grande, al registrar 109 yardas por recepción, la mayor cifra del equipo en el partido, además de un touchdown en su primer partido desde la Semana 6, en contra de los Washington Commanders.

Después de perderse los dos encuentros anteriores por una lesión en el tendón de Aquiles, Evans recuperó rápidamente la conexión con Purdy y consiguió una recepción de 34 yardas en el primer cuarto.

Su impacto continuó en el segundo cuarto, cuando atrapó un pase de 29 yardas para colocar a San Francisco cerca de la zona de anotación. Dos jugadas después, protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche al quedarse con un pase de Purdy con una sola mano para completar un touchdown de cuatro yardas en la esquina derecha de la zona de anotación y poner a San Francisco arriba por 21-10.

"Mike estuvo increíble hoy. Ha trabajado mucho para poder regresar y verlo jugar así... es un futuro miembro del Salón de la Fama, de primera votación, uno de los mejores que existen", comentó Shanahan después del partido.