Los 49ers Dan a Conocer el Programa Mexico City Foodie Passport en Colaboración con Negocios Locales

Los San Francisco 49ers presentan el programa Mexico City Foodie Passport Program, una alianza con negocios locales de la Ciudad de México que ofrecerá experiencias temáticas de los 49ers previo al partido contra los Minnesota Vikings el 22 de noviembre.

Tras el éxito del programa 49ers Foodie Passport en Melbourne, Australia, la iniciativa comenzará el domingo 15 de noviembre y celebrará la gran cultura culinaria de la Ciudad de México además de ampliar el impacto económico del esperado regreso del equipo. A lo largo de la semana, los fans pueden visitar los lugares participantes que ofrecerán comidas y bebidas temáticas de los 49ers, además de presentaciones especiales de ex jugadores de los 49ers, Sourdough Sam y las porristas Gold Rush. Los negocios participantes incluyen a Pinche Gringo BBQ, Tacos Atarantados, Mitote Café y Glace Bistro. El Foodie Passport Program es una de varias activaciones que darán vida a la experiencia de los 49ers en la Ciudad de México.

"Estamos emocionados de volver a la Ciudad de México y crecer nuestra conexión con los aficionados apasionados y los negocios locales que hacen esta comunidad muy especial", dijo Stephanie Rogers, directora de marketing de los 49ers. "El Foodie Passport program ofrece una oportunidad única para los Fieles de reunirse, experimentar la increíble escena culinaria y apoyar a negocios locales mientras crece la emoción por el partido".

La Casa de Los Fieles, Pinche Gringo BBQ Warehouse

Ubicación: Lago Iseo 296, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, 11320 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Lunes 1:00pm a 10:00pm; martes a miércoles 1:00pm a 7:00pm; jueves a viernes 1:00pm a 10:00pm; sábado 12:00pm a 10:00pm; domingo 11:00am a 8:00pm

Actividad especial: Domingo 15 de noviembre, 11:00am a 8:00pm

Instagram: @pinchegringobbq

Fundado en 2013, Pinche Gringo BBQ se ha convertido en uno de los lugares principales del auténtico barbecue al estilo Texas, conocido por sus become one of Mexico City's premier destinations for authentic Texas-style barbecue, conocido por sus carnes ahumadas, guarniciones clásicas y ambiente sin igual. Juntando lo mejor de las tradiciones mexicana y estadounidense por medio de la comida y el football, la bodega BBQ del restaurante en Polanco se transformará en "La Casa de los Fieles" como parte del 49ers Foodie Passport. Durante la semana del partido, los fans pueden disfrutar barbecue auténtico mientras se juntan para celebrar su pasión por el rojo y oro.

Tacos Atarantados

Ubicaciones:

Palmas – Sierra Mojada 215, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México

Reforma – Florencia 6, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México

Horarios: Lunes a jueves 8:00am a 1:00am; viernes a sábado 8:00am a 5:00am; domingo 8:00am a 12:00am

Actividad especial: Sucursal Palmas; lunes 16 de noviembre, 6:00pm a 10:00pm

Instagram: @tacosatarantados

Fundado originalmente en Monterrey, Tacos Atarantados es conocido por sus atrevidos sabores del norte de México, tacos de la casa y una gran variedad de salsas. Como parte del programa 49ers Foodie Passport, los fans pueden disfrutar una exclusiva torta inspirada en los 49ers, juntando un toque de rojo y oro a la oferta especial del restaurante. A partir de la semana del partido, la ubicación de Palmas será sede de una actividad especial de Monday Night Football el 16 de noviembre de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Durante la semana, los fans pueden disfrutar exhibiciones de merchandise de los 49ers, sorpresas especiales y apariciones de ex jugadores del os 49ers, Sourdough Sam y las porristas Gold Rush.

Mitote Café

Ubicación: Matías Romero 316, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México

Horarios: Lunes 7:00am a 2:30pm; martes a viernes 7:00am a 9:30pm; sábado a domingo 8:00am a 3:00pm

Actividad especial: martes 17 de noviembre, 12:00pm a 2:00pm

Instagram: @mitotelife

Mitote Café es una cafeteria mexicana contemporánea que celebra la rica cultura del país a través de café cultivado localmente, artesanía y comunidad. Como parte del programa 49ers Foodie Passport, Mitote juntará tradiciones cafeteras mexicanas y la pasión de los Fieles a los 49ers, ofreciendo a los fans un espacio para conectar y celebrar durante la semana de partido.

Glace Bistro

Ubicación: C. Ensenada 6, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México

Horarios: Lunes 12:00pm a 8:00pm; cerrado martes; miércoles a jueves 12:00pm a 8:00pm; viernes a sábado 1:00pm a 9:00pm; domingo 12:00pm a 9:00pm

Actividad especial: miércoles 18 de noviembre, 1:00pm a 3:00pm

Instagram: @mauriciovilla.gb