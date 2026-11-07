Los 49ers Recibirán a Miles de Aficionados en La Casa de los Fieles con una Semana Llena de Eventos en México

SANTA CLARA, Calif. – En pocas semanas, los San Francisco 49ers regresarán a la Ciudad de México para disputar su esperado partido de la Semana 11 en contra de los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. Hoy, el equipo anunció el regreso de La Casa de los Fieles, que estará ubicada en Pinche Gringo BBQ Warehouse Polanco y será el punto de encuentro oficial de los aficionados durante toda la semana, con eventos exclusivos. La Casa de los Fieles es patrocinada por Foliatti Sportsbook, y con el apoyo de Banorte, Marriott y San Francisco Travel.

La Casa de los Fieles también fue el punto de reunión de los aficionados de los 49ers la última vez que el equipo jugó en la Ciudad de México, cuando se enfrentaron a los Arizona Cardinals en 2022. Durante aquella semana, más de 12,000 integrantes de los Fieles visitaron la zona de fans para poder disfrutar de actividades, transmisiones de partidos y otros eventos.

"Después de haber jugado dos veces en la Ciudad de México, la más reciente en 2022, regresar esta temporada al Estadio Banorte será como regresar a casa", dijo Al Guido, CEO de los 49ers. "La Ciudad de México es nuestro segundo hogar y la pasión de nuestra afición es incomparable. Recibir a miles de aficionados en La Casa de los Fieles es algo que toda nuestra organización ha esperado durante todo el año. Estamos muy agradecidos con nuestros patrocinadores por seguir apoyándonos a que la afición mexicana se sienta parte de nuestra familia".

"Las generaciones de Fieles en México se encuentran entre las más apasionadas y orgullosas del mundo, y esta semana se trata de reunirlos y darles la experiencia de los 49ers que se merecen", dijo Stephanie Rogers, directora de Marketing de los 49ers. "Cada visita a México es especial para nosotros y no podríamos estar más emocionados de regresar para disfrutar de una semana llena de eventos e iniciativas con el objetivo de crear impacto en la comunidad e impulsar crecimiento del deporte dejando una huella positiva en la comunidad mexicana".

A continuación, se presentan algunos de los eventos programados para los aficionados en La Casa de los Fieles presentada por Foliatti Sportsbook, en la Ciudad de México. Los medios de comunicación interesados en conocer más detalles de los eventos, asistir o solicitar entrevistas pueden comunicarse con Jacob Fill (Jacob.Fill@49ers.com).

49ers Watch Party: 49ers vs. Dallas Cowboys

Domingo 15 de noviembre, 1:00pm hora local

Para dar inicio a la semana de actividades previa al partido en la Ciudad de México, los aficionados se reunirán en La Casa de los Fieles para apoyar a los 49ers en su enfrentamiento contra los Dallas Cowboys. El evento contará con entretenimiento en vivo y la presencia de exjugadores de los 49ers y Sourdough Sam. Además, los primeros 1,200 aficionados en ingresar recibirán gratis un muñeco coleccionable de George Kittle luchador.

49ers Faithful Fan Rally

Sábado 21 de noviembre, 11:00am hora local

Los Fieles se reunirán en La Casa de los Fieles para disfrutar de un evento lleno de energía que busca llevar la emoción al máximo un día antes del regreso de los 49ers al Estadio Banorte. Esta experiencia única contará con música en vivo, rifas, regalos y otras sorpresas, además de la presencia de exjugadores de los 49ers y Sourdough Sam.

49ers Gameday Watch Party

Domingo 22 de noviembre, 5:00pm hora local

Los 49ers organizarán una gran fiesta para ver el partido, dirigida a todos los aficionados que no puedan asistir al Estadio Banorte. La experiencia recreará el ambiente de un día de partido en Levi's® Stadium, con la presentación de los jugadores titulares, las porras de la afición, música para celebrar cada anotación, regalos y muchas sorpresas más. También estarán presentes exjugadores de los 49ers y Sourdough Sam.