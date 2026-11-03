Los 49ers Firman a DL Beal Jr. a la Escuadra de Prácticas

Beal Jr. (1.93m, 113kg) fue seleccionado originalmente por los 49ers en la quinta ronda (173 general) del NFL Draft de 2023. A lo largo de cuatro años de carrera en la NFL con los 49ers (2022-25) y los Miami Dolphins (2026), ha aparecido en 27 partidos (uno como titular) registrando 25 tackles y 1.0 sack. También ha participado en cuatro partidos de postemporada con San Francisco. En 2026, Beal Jr. apareció en dos partidos y registró un tackle con Miami antes de ser liberado por el equipo el 30 de octubre.