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Los 49ers Firman a DL Beal Jr. a la Escuadra de Prácticas

Nov 03, 2026 at 02:36 PM

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a DL Robert Beal Jr. al equipo de prácticas.

Beal Jr. (1.93m, 113kg) fue seleccionado originalmente por los 49ers en la quinta ronda (173 general) del NFL Draft de 2023. A lo largo de cuatro años de carrera en la NFL con los 49ers (2022-25) y los Miami Dolphins (2026), ha aparecido en 27 partidos (uno como titular) registrando 25 tackles y 1.0 sack. También ha participado en cuatro partidos de postemporada con San Francisco. En 2026, Beal Jr. apareció en dos partidos y registró un tackle con Miami antes de ser liberado por el equipo el 30 de octubre.

Con 27 años y originario de Duluth, GA, Beal Jr. asistió a la Universidad de Georgia (2017-22), donde apareció en 54 partidos (10 como titular) registrando 72 tackles, 12.0 tackles para pérdida de yardas, 10.5 sacks, dos pases defendidos, dos balones sueltos provocados y un balón suelto recuperado.

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