Celebrando la herencia, el liderazgo y los logros latinos

La rica herencia latina del Área de la Bahía ha definido, desde hace mucho tiempo, valores como la importancia de la familia, la determinación y el liderazgo comunitario en todo el norte de California. Esta temporada, dicho orgullo cultural cobra protagonismo, ya que dos estudiantes-atletas locales se sitúan bajo los reflectores a nivel nacional, un espacio que celebra tanto la excelencia deportiva como sus raíces culturales. Los San Francisco 49ers se enorgullecen de anunciar a Denisse Heredia y Luis Velasco como sus nominados para la cuarta edición anual de los NFL Latino Youth Honors, presentados por Procter & Gamble. Los 32 equipos de la NFL tienen la oportunidad de nominar a un estudiante y a una estudiante de último año de preparatoria, que practiquen fútbol americano, para representar a su organización en el programa. Estos excepcionales estudiantes-atletas son evaluados por un panel de selección, el cual elige a ocho finalistas, con un representante proveniente de cada una de las ocho divisiones de la NFL. Cada finalista recibe un apoyo económico destinado a sus estudios universitarios. Los ganadores a nivel nacional reciben una beca de 25,000 dólares cada uno, mientras que los otros seis finalistas reciben becas de 5,000 dólares. Además de este apoyo financiero, los ocho finalistas participarán en eventos exclusivos durante la semana del Super Bowl. Como nominados de los 49ers, Denisse y Luis participaron en la sesión fotográfica de la colección Herencia Latina de los 49ers y fueron homenajeados en el campo durante el partido entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals, celebrado el domingo 27 de septiembre.
Aunque las experiencias de Denisse y Luis son distintas, ambos estudiantes y atletas a la vez, reconocen que sus logros en el deporte, el ámbito académico y la comunidad están vinculados a las personas y a los grupos que los ayudaron a llegar hasta donde están hoy.
Denisse Heredia
Para Denisse Heredia, su conexión con su herencia latina está estrechamente ligada a su familia y a su comunidad en Salinas, California, en el condado de Monterey. Hija de madre mexicana y padre mexico-estadounidense, Denisse creció en un hogar donde el trabajo duro, el respeto y la perseverancia formaban parte de su vida cotidiana. Sus padres trabajaban largas jornadas para brindar oportunidades a su familia; su ejemplo ha dejado una huella duradera en la forma en que Denisse aborda el deporte, su educación y su participación comunitaria. Como atleta de alto rendimiento en dos disciplinas, Denisse ha desarrollado la disciplina y la determinación que exige la competencia a este nivel, cualidades que también ha trasladado a su comunidad. Una de las formas en que Denisse contribuye a su entorno es mediante la mentoría a jóvenes jugadoras de fútbol bandera, a quienes anima a mantener la concentración y alcanzar sus metas deportivas; le apasiona especialmente ayudar a las niñas latinas a descubrir todo lo que pueden lograr. Además, Denisse sirve a su comunidad a través del liderazgo juvenil en su iglesia, brindando tutorías a estudiantes de primaria, participando en colectas de alimentos y colaborando en eventos culturales que celebran la herencia latina. Para ella, el liderazgo consiste en apoyar a quienes la rodean. El reconocimiento otorgado por el programa 49ers Latina Youth Honor le brinda la oportunidad de representar a su familia, a su escuela, a su comunidad en Salinas y, sobre todo, a su herencia, la cual sigue influyendo en quién es ella cómo latina.
Luis Velasco
Para Luis Velasco, su conexión con su herencia latina está profundamente arraigada en la cultura salvadoreña de su familia y en los valores que lo han formado como estudiante, atleta y líder. Criado en Santa Clara por padres que han mantenido vivas las tradiciones y la identidad de El Salvador, Luis creció en un hogar donde el trabajo duro, el respeto, el sacrificio y el mantenerse fiel a sus raíces formaban parte de su vida cotidiana. El compromiso de sus padres por brindarle oportunidades ha influido de manera duradera en la forma en que Luis aborda sus estudios, sus actividades deportivas y su liderazgo. Como atleta que practica dos disciplinas, fútbol americano y atletismo, Luis ha desarrollado la disciplina, la perseverancia y el espíritu competitivo que surgen al desafiarse a sí mismo a un alto nivel. También ha llevado estas lecciones más allá del campo de juego, reconociendo el arduo trabajo y la resiliencia de las familias latinas en su comunidad, y sintiendo la responsabilidad de alentar a las generaciones más jóvenes. Luis espera servir como ejemplo para los jóvenes estudiantes latinos que quizás se pregunten si tienen cabida en entornos académicos y deportivos altamente competitivos, demostrándose que su herencia cultural puede ser una fuente de fortaleza. En el ámbito académico, Luis ha establecido un estándar de excelencia, obteniendo un promedio de calificaciones (GPA) de 3.9 y creando oportunidades para continuar su formación académica y su trayectoria en el fútbol americano en algunas de las instituciones más prestigiosas del país. A través de su vínculo con su equipo, su educación y su comunidad, Luis predica con el ejemplo y representa los valores que su familia le ha inculcado. El reconocimiento recibido por parte de la NFL y las fundaciones dedicadas a la herencia hispana, a través del programa, NFL Latino Youth Honors, le brinda a Luis la oportunidad de representar a su familia, a su escuela, a su comunidad en Santa Clara y, sobre todo, a la herencia salvadoreña que sigue influyendo en quién es él cómo latino.
Honrando el legado, el liderazgo y a la próxima generación
Denisse y Luis representan, en conjunto, las diversas maneras en que los estudiantes atletas latinos generan un impacto en sus escuelas y comunidades, manteniéndose al mismo tiempo conectados con las culturas y familias que los han formado. Sus historias reflejan los sacrificios de sus padres, la fortaleza de su herencia y la importancia de crear oportunidades para la próxima generación. A través de sus logros deportivos y académicos, así como de su compromiso por servir y alentar a los demás, tanto Denisse como Luis demuestran que el liderazgo va mucho más allá del campo de juego o del aula. El reconocimiento que reciben mediante el programa Latino Youth Honors no solo celebra sus propios logros, sino también a sus familias, a sus comunidades y a la herencia latina que sigue inspirando quiénes son y en quiénes esperan convertirse.