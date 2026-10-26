Celebrando la herencia, el liderazgo y los logros latinos

Para Luis Velasco, su conexión con su herencia latina está profundamente arraigada en la cultura salvadoreña de su familia y en los valores que lo han formado como estudiante, atleta y líder. Criado en Santa Clara por padres que han mantenido vivas las tradiciones y la identidad de El Salvador, Luis creció en un hogar donde el trabajo duro, el respeto, el sacrificio y el mantenerse fiel a sus raíces formaban parte de su vida cotidiana. El compromiso de sus padres por brindarle oportunidades ha influido de manera duradera en la forma en que Luis aborda sus estudios, sus actividades deportivas y su liderazgo. Como atleta que practica dos disciplinas, fútbol americano y atletismo, Luis ha desarrollado la disciplina, la perseverancia y el espíritu competitivo que surgen al desafiarse a sí mismo a un alto nivel. También ha llevado estas lecciones más allá del campo de juego, reconociendo el arduo trabajo y la resiliencia de las familias latinas en su comunidad, y sintiendo la responsabilidad de alentar a las generaciones más jóvenes. Luis espera servir como ejemplo para los jóvenes estudiantes latinos que quizás se pregunten si tienen cabida en entornos académicos y deportivos altamente competitivos, demostrándose que su herencia cultural puede ser una fuente de fortaleza. En el ámbito académico, Luis ha establecido un estándar de excelencia, obteniendo un promedio de calificaciones (GPA) de 3.9 y creando oportunidades para continuar su formación académica y su trayectoria en el fútbol americano en algunas de las instituciones más prestigiosas del país. A través de su vínculo con su equipo, su educación y su comunidad, Luis predica con el ejemplo y representa los valores que su familia le ha inculcado. El reconocimiento recibido por parte de la NFL y las fundaciones dedicadas a la herencia hispana, a través del programa, NFL Latino Youth Honors, le brinda a Luis la oportunidad de representar a su familia, a su escuela, a su comunidad en Santa Clara y, sobre todo, a la herencia salvadoreña que sigue influyendo en quién es él cómo latino.