 Skip to main content
Advertising

Kyle Juszczyk Disponible, Deebo Descartado vs. Commanders en la Semana 6 #WASvsSF

Oct 17, 2026 at 07:12 PM
Author Image
Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers cerraron su práctica final de la semana previo al partido de lunes por la noche de la Semana 6 contra los Washington Commanders en Levi's® Stadium.

Después de la práctica del sábado, el entrenador en jefe Kyle Shanahan descartó a WR Deebo Samuel Sr. (tendón de la corva), LB Garret Wallow (tendón de la corva), DL Nick Bosa (rodilla/pantorrilla), y S Marques Sigle (tobillo) para el partido del lunes. WR Mike Evans (costillas, Aquiles), DL Gracen Halton (cuádriceps), DB Siran Neal (cuello), WR Christian Kirk (pantorrilla), CB Upton Stout (hombro), y DL Mykel Williams (rodilla) están cuestionables.

Jugadores Cuestionables

Halton se perdió las prácticas de jueves y viernes con una lesión de cuádriceps antes de regresar como participante limitado el sábado.

Kirk estuvo limitado durante la semana mientras sigue trabajando en su regreso. El receptor, quien tuvo acción limitada durante OTAs y training camp, podría ser activado antes del partido del lunes. Al preguntarle sobre su activación, Shanahan dijo que "es posible".

Neal, Stout y Williams fueron participantes limitados en las tres prácticas y llegan al partido del lunes como cuestionables.

Jugadores Descartados

Samuel Sr., Wallow, Bosa y Sigle han sido descartados para el partido del lunes contra Washington.

Jugadores Sin Designación de Partido y Jugadores que Regresan

Se espera que FB Kyle Juszczyk regrese el lunes tras perderse el partido de la Semana 5 contra Seattle con una lesión de rodilla.

Shanahan reconoció su rápida recuperación tras expectativas iniciales que indicaban que podría perderse alrededor de tres semanas.

"Juice siempre se ha recuperado rápido cada vez que se ha lesionado, pero esto fue realmente impresionante", dijo Shanahan.

DL James Thompson Jr. (tobillo) también progresó durante la semana. No participó en el entrenamiento en jueves, pero lo hizo de manera limitada el viernes y practicó completamente en sábado.

WR Jacob Cowing (tobillo) tuvo participación total durante la semana. OL Colton McKivitz (enfermedad) y OL Carver Willis (dedo del pie) regresaron a participación total el sábado. DL Romello Height (mano, enfermedad) estuvo limitado el sábado tras perderse la práctica del viernes.

RB Christian McCaffrey y T Trent Williams regresaron a participación total el viernes y sábado tras recibir días de descanso el jueves.

RB Kaelon Black no participó en la práctica del sábado por un tema personal. Shanahan compartió que Black tuvo un bebé y confirmó que se espera que juegue el lunes.

Preparando el "Monday Night Football"

Los 49ers llegan a su primer partido de horario estelar en la temporada con un récord de 5-0 y preparándose para recibir a Washington.

QB Brock Purdy está cerca de ser elegible para el récord de toda la historia de la NFL en índice de pasador en su carrera, y Shanahan dio crédito a su consistencia y su forma de juego que da prioridad al equipo.

"Creo que muestra lo consistente que es Brock", dijo Shanahan.

"Brock es un jugador nada egoísta en ese sentido", dijo Shanahan. "Cada semana, Brock juega haciendo lo que es necesario para ganar, y a veces eso es ser agresivo, a veces no, pero juega para ganar".

Este es el reporte completo de la Semana 6:

  • DL Nick Bosa (rodilla, pantorrilla) - Descartado

Los 49ers seguirán monitoreando a los jugadores incluidos en este reporte. Las decisiones finales sobre participación en día de partido serán anunciadas 90 minutos antes de la patada inicial.

Related Content

news

Los 49ers Promueven a DL Ogbo Okoronkwo, Firman a LB Eugene Asante, y Hacen Más Movimientos

Los 49ers anuncian que han promovido a DL Ogbo Okoronkwo al roster activo y firmado a LB Eugene Asante a la escuadra de prácticas del equipo. Además, el equipo abrió la ventana de prácticas de WR Christian Kirk (Lista de reserva de lesionados).

news

Sigue el partido: Commanders vs. 49ers | Semana 6 'Monday Night Football'

Información de transmisión para el partido de la Semana 6 de los San Francisco 49ers 'Monday Night Football' contra los Washington Commanders en Levi's® Stadium.

news

Lo Que Dijeron los 49ers y los Seahawks Después de la Semana 5

Mira lo que Kyle Shanahan, Brock Purdy, Mike Evans, Fred Warner, Sam Darnold, and Mike Macdonald dijeron tras el partido de la Semana 5.

news

Mike Evans Deja Su Marca en la Rivalidad 49ers-Seahawks

WR Mike Evans lucha contra una lesión de costilla y entrega jugadas importantes ayudando a los 49ers a derrotar a los actuales campeones del Super Bowl.

news

Corliss Waitman Es Nombrado el Jugador de la Semana en Equipos Especiales en la NFC

La actuación de P Corliss Waitman en la Semana 5 contra los Seattle Seahawks le otorga al veterano la mención de Jugador de la Semana en Equipos Especiales en la NFC.

news

Los 49ers Mantienen el Invicto con una Victoria de 32-29 Ante los Seahawks en la Semana 5; las Conclusiones del #SFvsSEA

Los San Francisco 49ers aseguraron la victoria 32-29 sobre los Seattle Seahawks en Lumen Field en su duelo divisional de la Semana 5.

news

Mykel Williams Regresa a la Acción tras Recuperación de ACL

La selección de primera ronda de los San Francisco 49ers en 2025, DL Mykel Williams, makes a return against the Seattle Seahawks after nearly a year off the field.

news

Mykel Williams, Upton Stout Activos vs. Seahawks; Inactivos de la Semana 5 #SFvsSEA

Conoce los jugadores que han sido descartados por los San Francisco 49ers para el partido de la Semana 5 contra los Seattle Seahawks.

news

Los 49ers Anuncian Movimientos al Roster Previo al #SFvsSEA

Los 49ers han activado a DL Mykel Williams, firmado a DL Ogbo Okoronkwo a la escuadra de prácticas.

news

Los 49ers Liberan a DL Ogbo Okoronkwo

Los 49ers anuncian que han liberado a DL Ogbo Okoronkwo.

news

Sigue el Partido | 49ers vs. Seahawks: Semana 5

Información de transmisión del partido de la Semana 5 de los San Francisco 49ers contra los Seattle Seahawks en Lumen Field.

Advertising