Kyle Juszczyk Disponible, Deebo Descartado vs. Commanders en la Semana 6 #WASvsSF

Los San Francisco 49ers cerraron su práctica final de la semana previo al partido de lunes por la noche de la Semana 6 contra los Washington Commanders en Levi's® Stadium.

Jugadores Cuestionables

Halton se perdió las prácticas de jueves y viernes con una lesión de cuádriceps antes de regresar como participante limitado el sábado.

Kirk estuvo limitado durante la semana mientras sigue trabajando en su regreso. El receptor, quien tuvo acción limitada durante OTAs y training camp, podría ser activado antes del partido del lunes. Al preguntarle sobre su activación, Shanahan dijo que "es posible".

Neal, Stout y Williams fueron participantes limitados en las tres prácticas y llegan al partido del lunes como cuestionables.

Jugadores Descartados

Samuel Sr., Wallow, Bosa y Sigle han sido descartados para el partido del lunes contra Washington.

Jugadores Sin Designación de Partido y Jugadores que Regresan

Se espera que FB Kyle Juszczyk regrese el lunes tras perderse el partido de la Semana 5 contra Seattle con una lesión de rodilla.

Shanahan reconoció su rápida recuperación tras expectativas iniciales que indicaban que podría perderse alrededor de tres semanas.

"Juice siempre se ha recuperado rápido cada vez que se ha lesionado, pero esto fue realmente impresionante", dijo Shanahan.

DL James Thompson Jr. (tobillo) también progresó durante la semana. No participó en el entrenamiento en jueves, pero lo hizo de manera limitada el viernes y practicó completamente en sábado.

WR Jacob Cowing (tobillo) tuvo participación total durante la semana. OL Colton McKivitz (enfermedad) y OL Carver Willis (dedo del pie) regresaron a participación total el sábado. DL Romello Height (mano, enfermedad) estuvo limitado el sábado tras perderse la práctica del viernes.

RB Christian McCaffrey y T Trent Williams regresaron a participación total el viernes y sábado tras recibir días de descanso el jueves.

RB Kaelon Black no participó en la práctica del sábado por un tema personal. Shanahan compartió que Black tuvo un bebé y confirmó que se espera que juegue el lunes.

Preparando el "Monday Night Football"

Los 49ers llegan a su primer partido de horario estelar en la temporada con un récord de 5-0 y preparándose para recibir a Washington.

QB Brock Purdy está cerca de ser elegible para el récord de toda la historia de la NFL en índice de pasador en su carrera, y Shanahan dio crédito a su consistencia y su forma de juego que da prioridad al equipo.

"Creo que muestra lo consistente que es Brock", dijo Shanahan.