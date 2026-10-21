Los 49ers Firman a DL Naquan Jones, Liberan a LB Eugene Asante

Los San Francisco 49ers anunciaron que han firmado a DL Naquan Jones a la escuadra de prácticas del equipo. Para hacer espacio en la escuadra de prácticas, el equipo liberó a LB Eugene Asante.
Jones (1.90m, 141.9kg) ingresó originalmente a la NFL tras firmar con los Tennessee Titans como agente libre no seleccionado en el draft el 13 de mayo de 2021. A lo largo de cinco años de carrera en la NFL con los Titans (2021-23), Arizona Cardinals (2023-24), Miami Dolphins (2024), Los Angeles Chargers (2025), Houston Texans (2025-26), Minnesota Vikings (2026) y San Francisco 49ers (2026), ha aparecido en 63 partidos (ocho como titular) registrando 104 tackles, 6.5 sacks y cinco pases defendidos. También ha aparecido en tres partidos de postemporada (uno como titular) registrando siete tackles y 0.5 sack. En 2026, Jones firmó con la escuadra de prácticas de los Vikings el 1° de septiembre, antes de firmar con el roster activo de los 49ers el 23 de septiembre, más adelante fue liberado por el equipo el 20 de octubre.
Con 28 años y originario de Evanston, IL, Jones asistió a la Universidad de Michigan State por cinco temporadas (2016-20) donde apareció en 46 partidos (cinco como titular) acumulando 78 tackles, 12.5 tackles para pérdida de yardas, 3.0 sacks, tres pases defendidos, un balón suelto provocado y un balón suelto recuperado.
Asante (1.85m, 100.7kg) firmó con la escuadra de prácticas del equipo el 15 de octubre de 2026.