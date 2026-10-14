Mike Evans Deja Su Marca en la Rivalidad 49ers-Seahawks

Algunas jugadas después, Purdy conectó con WR Brandin Cooks para un touchdown de siete yardas, la primera anotación de Cooks esta temporada y su primera como integrante de los 49ers, consiguiendo la ventaja para San Francisco 27-26.

Evans no anotó el touchdown para conseguir la ventaja, pero sí encontró la zona de anotación en la jugada siguiente.

Después de obtener la ventaja por un punto, el entrenador en jefe Kyle Shanahan decidió ir por dos puntos, buscando extender la ventaja por tres puntos. Purdy escapó hacia su derecha sin encontrar receptores abiertos. Después corrió hacia la izquierda, vio a Evans y entregó el pase. Con un jugador defensivo a su espalda, Evans conservó el balón para un intento de dos puntos exitoso, dándole la ventaja a los 49ers 29-26.

"Esa fue la serie que nos puso en ritmo", dijo Shanahan en la conferencia de prensa después del partido. "Mike y Brock lograron ponernos ahí con algunas jugadas explosivas y después en la zona de anotación, eso es justo por lo que [Evans] está aquí".

Seattle respondió con una serie que terminó en un gol de campo de 40 yardas de K Jason Myers, empatando el partido a 29 con 6:55 restantes. Los 49ers necesitarían una serie de anotación más para reclamar la ventaja.

La siguiente serie ofensiva de los 49ers consumió casi cinco minutos del reloj, resultando en un gol de campo de 44 yardas de K Eddy Piñeiro para conseguir la ventaja.

Después, la defensiva detuvo a Seattle en su última posesión para conservar la victoria por tres puntos.

Evans cerró la tarde con siete recepciones para 113 yardas y un touchdown. Su impacto se extendió más allá de las estadísticas, particularmente durante el regreso en el cuarto cuarto, cuando sus recepciones cerradas y la conversión de dos puntos ayudó a mantener a San Francisco con el control del partido divisional.

"Él hace la diferencia", dijo RB Christian McCaffrey. "Es la chispa, todo lo que quieres de un receptor... Estoy feliz de que esté en nuestro equipo".

Shanahan hizo énfasis después del partido que quiere poner el balón en las manos de Evans tan seguido como sea posible. Las defensivas contrarias, sin embargo, han complicado ese plan al cubrir al receptor veterano con dos jugadores constantemente.

Shanahan reconoció la cobertura férrea de Seattle, pero también destacó la habilidad de Purdy para reconocer cuando Evans estaba abierto y maximizar esas oportunidades.