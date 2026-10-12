Los 49ers Mantienen el Invicto con una Victoria de 32-29 Ante los Seahawks en la Semana 5; las Conclusiones del #SFvsSEA

5. Los 49ers Remontan en el Cuarto Cuarto y Mustapha Asegura la Victoria

Los 49ers comenzaron el último cuarto abajo en el marcador, 26-21, pero respondieron con una serie ofensiva de 12 jugadas y 74 yardas que terminó en anotación. Purdy conectó con WR Brandin Cooks para un touchdown de siete yardas, y después con Evans para completar con éxito la conversión de dos puntos, otorgándole a San Francisco la ventaja con un marcador de 29-26.

Después de que Seattle empatara el partido, San Francisco armó otra serie ofensiva de ocho jugadas y 43 yardas que culminó con un gol de campo de 44 yardas de K Eddy Piñeiro cuando quedaban dos minutos en el reloj.