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Los 49ers Mantienen el Invicto con una Victoria de 32-29 Ante los Seahawks en la Semana 5; las Conclusiones del #SFvsSEA

Oct 12, 2026 at 01:10 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

Los San Francisco 49ers mantuvieron su paso invicto al inicio de la temporada 2026 al vencer 32-29 a los Seattle Seahawks el domingo en Lumen Field. Con esta victoria en la Semana 5, San Francisco mejoró su récord a 5-0 y aseguró su posición como líder de la NFC West.

La defensiva de los 49ers registró cuatro pérdidas de balón y cinco capturas al quarterback, mientras que la ofensiva remontó en el último cuarto para asegurar la victoria divisional.

Estas son las conclusiones del enfrentamiento de la Semana 5 contra los Seahawks.

1. Gracen Halton Consigue sus Primeros Logros en Seattle

El liniero defensivo novato Gracen Halton tuvo una actuación destacada ante Seattle. Consiguió el primer sack de su carrera en la NFL y, antes del medio tiempo sumó un touchdown defensivo.

Con menos de cuatro minutos restantes en el segundo cuarto, Halton capturó al quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, para una pérdida de nueve yardas.

Su jugada más importante llegó cuando restaban 18 segundos en la primera mitad. Con Seattle cerca de su propia zona de anotación, Halton provocó un balón suelto, recuperó el balón en la zona de anotación y consiguió el primer touchdown de su carrera.

2. Renardo Green Consigue Dos Intercepciones

CB Renardo Green interceptó dos pases ante Seattle, consiguiendo una en la primera serie ofensiva de los Seahawks de cada mitad.

La primera intercepción de Green le dio a San Francisco la posesión del balón en la yarda 18 de Seattle, lo que preparó el terreno para el pase de QB Brock Purdy de dos yardas con WR Mike Evans.

Green consiguió su segunda intercepción al inicio del tercer cuarto, al quedarse con un pase profundo.

La defensiva de los 49ers terminó el partido con cuatro robos de balón y cinco sacks, incluyendo un balón suelto provocado por LB Fred Warner, recuperado por S Malik Mustapha. Esa jugada dejó a los 49ers en posición para una carrera de 11 yardas hasta la zona de anotación por RB Christian McCaffrey.

3. La Presión Defensiva de los 49ers Registró Cinco Sacks

El frente defensivo de San Francisco mantuvo bajo presión a Darnold toda la tarde, consiguiendo cinco capturas, cuatro de ellas en la primera mitad.

El linebacker novato Jaden Dugger abrió el camino con una captura de siete yardas durante la primera serie ofensiva de Seattle en el primer cuarto. Más adelante, en ese mismo cuarto, DL Sebastian Valdez consiguió la primera captura de su carrera en la NFL.

Halton y DL Osa Odighizuwa sumaron capturas consecutivas en el segundo cuarto, que representaron una pérdida combinada de 16 yardas para Seattle, mientras que DL Keion White también se hizo presente en el cuarto cuarto al capturar a Darnold en una jugada en tercera oportunidad.

4. Mike Evans Deja Huella en Seattle

Evans continuó siendo una pieza clave para San Francisco. El receptor terminó el encuentro con siete recepciones para 113 yardas y un touchdown.

Él abrió el marcador en el primer cuarto con una recepción de dos yardas para touchdown, tras un pase de Purdy. Con esa anotación, Evans llegó a 111 touchdowns por recepción en su carrera, empatando con Tony Gonzalez, miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional, en el noveno lugar histórico de la NFL.

A pesar de jugar con una lesión en las costillas, Evans tuvo tres recepciones de 20 yardas o más, incluyendo una recepción de 28 yardas que colocó a los 49ers en posición para el touchdown en el último cuarto.

"Es un jugador que marca la diferencia", comentó McCaffrey. "Es genial cuando llegan jugadores que elevan el nivel del equipo".

5. Los 49ers Remontan en el Cuarto Cuarto y Mustapha Asegura la Victoria

Los 49ers comenzaron el último cuarto abajo en el marcador, 26-21, pero respondieron con una serie ofensiva de 12 jugadas y 74 yardas que terminó en anotación. Purdy conectó con WR Brandin Cooks para un touchdown de siete yardas, y después con Evans para completar con éxito la conversión de dos puntos, otorgándole a San Francisco la ventaja con un marcador de 29-26.

Después de que Seattle empatara el partido, San Francisco armó otra serie ofensiva de ocho jugadas y 43 yardas que culminó con un gol de campo de 44 yardas de K Eddy Piñeiro cuando quedaban dos minutos en el reloj.

Con menos de un minuto por jugar y los Seahawks enfrentando una cuarta oportunidad y 10 yardas por avanzar en medio campo, Darnold completó un pase corto con WR Cooper Kupp. Mustapha lo derribó en la yarda 41 de San Francisco, dejando a Kupp una yarda por debajo de la línea necesaria para conseguir el primer down. La jugada fue revisada, pero se mantuvo la decisión original de los oficiales. Así, los 49ers aseguraron la victoria por 32-29.

A Continuación

En la Semana 6, los 49ers regresarán a Levi's® Stadium para recibir a los Washington Commanders el lunes 19 de octubre. Este partido en horario estelar marcará la primera aparición de San Francisco en "Monday Night Football" esta temporada. El kickoff está programado para las 5:15 p. m., hora del Pacífico.

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