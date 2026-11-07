Sigue el Partido: Raiders vs. 49ers | Semana 9

Los San Francisco 49ers recibirán a Las Vegas Raiders para el encuentro de la Semana 9 de la temporada regular 2026 en Levi's® Stadium. El partido dará inicio a la 1:25 pm. PT el domingo 8 de noviembre.
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- El partido de Semana 9 entre los Raiders vs 49ers será transmitido en radio vía W Deportes 730 AM.
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PARA CONOCER ANTES DEL PARTIDO
Todo lo que necesitas saber para estar listo antes el kickoff:
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