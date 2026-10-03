Tres Jugadores Descartados vs. Broncos en la Semana 4; Mike Evans Cuestionable Previo al #DENvsSF

Los San Francisco 49ers concluyeron su práctica final de la semana antes del partido de la Semana 4 en contra de los Denver Broncos en Levi's® Stadium.

Jugadores Cuestionables

Evans y Greenlaw regresaron a la práctica de manera limitada el viernes tras perderse las sesiones de miércoles y jueves. Greenlaw ha tenido su carga administrada a lo largo de la semana tras sufrir una contusión del cuádriceps contra Arizona. Evans está trabajando una lesión de costillas que ocurrió en la victoria de la Semana 3 de los 49ers en contra de los Arizona Cardinals y será una decisión de día de partido contra Denver.

"Esperamos tener una oportunidad", dijo Shanahan sobre la disponibilidad de Evans.

White también regresó a la práctica como participante limitado el viernes tras perderse las dos primeras sesiones de la semana. Dugger fue agregado al reporte de lesiones tras sufrir una lesión de hombro durante la práctica del jueves y estuvo limitado el viernes.

Jugadores Descartados

Bosa y Thompson no participaron en las prácticas de la semana y se perderán el partido del domingo.

Williams tuvo su ventana de prácticas abierta el miércoles tras comenzar la temporada en la lista de reserva/PUP mientras se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior ocurrida en la Semana 9 de la temporada 2025. Williams estuvo limitado en las tres prácticas de la semana y fue descartado para el partido contra Denver. Es elegible para regresar a partir de la Semana 5.

Jugadores que Regresan / Sin Designación para el Partido

DL Romello Height, quien se perdió la Semana 3 con una mano fracturada, regresó a la práctica esta semana y estuvo limitado en las tres sesiones. Entra al fin de semana sin designación alguna y fue visto practicando con una protección en su mano. T Trent Williams (cuello/descanso) tampoco tiene designación alguna tras pasar el miércoles sin participar en la práctica, a limitado el jueves y participación total el viernes.

Los 49ers también llegan a la Semana 4 con WR Brandin Cooks en el roster activo. San Francisco promovió a Cooks el miércoles tras firmar al receptor abierto a la escuadra de prácticas el 23 de septiembre: