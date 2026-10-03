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Un septiembre para Recordar: Brock Purdy es Nombrado Jugador Ofensivo del Mes de la NFC

Oct 02, 2026 at 05:23 PM
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Brooke Evans

Digital Editor

El quarterback Brock Purdy tuvo un gran mes de septiembre, y sus reconocimientos lo demuestran.

Purdy ha sido nombrado Jugador Ofensivo del Mes de la NFC por primera vez en su carrera. Este reconocimiento es la cereza del pastel de septiembre que incluyó los nombramientos de Jugador Ofensivo de la Semana en la NFC y el Jugador de la Semana FedEx Air & Ground para Purdy.

En los primeros tres partidos de la temporada 2026, Purdy completó 60 de 83 intentos de pases para 789 yardas y nueve touchdowns, con un rating de pasador de 133.1. Además sumó 93 yardas y un touchdown por tierra. El rating de pasador de Purdy lo ha llevado a ser el lider entre todos los quarterbacks de la NFL, mientras que sus nueve pases de touchdown están empatados como la mayor cantidad de la liga.

SEMANA 1:

Purdy comenzó la temporada en Melbourne contra Los Angeles Rams, con tres pases de touchdown y un rating de 105.6 en la victoria de San Francisco por 27-7.

SEMANA 2:

En la Semana 2 contra los Miami Dolphins, Purdy tuvo una actuación prácticamente perfecta, completando 20 de 22 pases para 287 yardas y dos touchdowns, sumando además 30 yardas y un touchdown por tierra en la victoria por 35-13. Su desempeño lo llevó a ser nombrado Jugador Ofensivo de la Semana de la NFC.

SEMANA 3:

Contra los Arizona Cardinals en la Semana 3, Purdy lanzó para 297 yardas, su cifra más alta de la temporada, y cuatro touchdowns, cerrando la victoria por 36-30 con un rating de pasador de 133.8. Posteriormente recibió el reconocimiento de Jugador de la Semana FedEx Air & Ground.

Purdy se convirtió en el primer quarterback de los 49ers desde Steve Young en 1995 en comenzar una temporada con tres partidos consecutivos registrando al menos dos pases de touchdown y un rating de pasador superior a 100.

Con Purdy al frente de la ofensiva, Los 49ers lideran la NFL en porcentaje de touchdowns en la zona roja (90.0%) y en yardas por jugada (7.35). San Francisco ocupa el segundo lugar de la NFL en puntos por partido (32.7) y puntos totales (98).

Este domingo recibirán a los Broncos de Denver en Levi's® Stadium, donde el equipo buscará mejorar su récord a 4-0 antes de visitar a Seattle.

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