Un septiembre para Recordar: Brock Purdy es Nombrado Jugador Ofensivo del Mes de la NFC

El quarterback Brock Purdy tuvo un gran mes de septiembre, y sus reconocimientos lo demuestran.

Purdy ha sido nombrado Jugador Ofensivo del Mes de la NFC por primera vez en su carrera. Este reconocimiento es la cereza del pastel de septiembre que incluyó los nombramientos de Jugador Ofensivo de la Semana en la NFC y el Jugador de la Semana FedEx Air & Ground para Purdy.

En los primeros tres partidos de la temporada 2026, Purdy completó 60 de 83 intentos de pases para 789 yardas y nueve touchdowns, con un rating de pasador de 133.1. Además sumó 93 yardas y un touchdown por tierra. El rating de pasador de Purdy lo ha llevado a ser el lider entre todos los quarterbacks de la NFL, mientras que sus nueve pases de touchdown están empatados como la mayor cantidad de la liga.

SEMANA 1: