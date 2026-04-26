Draft de los 49ers - Clase del 2026: Análisis Jugador por Jugador

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Este es un recorrido por la Clase del 2026 de los 49ers 2026:
Ronda 2: Selección 33 - WR De'Zhaun Stribling
El WR De'Zhaun Stribling jugó cuatro temporadas al nivel colegial (Washington State, Oklahoma State, y Ole Miss) y fue pieza clave en una de las ofensivas más productivas en el football colegial. Obtuvo la mención honorífica All-Pac-12 2021, fue nombrado a la lista de visoría de pretemporada Biletnikoff Award, y lideró a los estudiantes de primer año del Pac-12 en recepciones, yardas por recepción y touchdowns por recepción. En su carrera acumuló 261 recepciones, 2,964 yardas por recepción y 23 touchdowns.
Ronda 3: Selección 70 - DL Romello Height
El DL Romello Height pasó seis temporadas en el nivel colegial (Auburn, USC, Georgia Tech, Texas Tech) y emergió como una presencia disruptiva desde el edge y una amenaza constante para los quarterbacks rivales. Obtuvo los honores de Primer Equipo All-Big 12 y fue nombrado al Equipo Pro Football Focus All-Big 12 durante su temporada final. En su carrera, sumó 111 tackles, 27 tackles para pérdida de yardas y 16.5 sacks, incluyendo una temporada sorprendente 2025 en Texas Tech donde registró 10.0 sacks y 11.5 tackles para pérdida de yardas.
Ronda 3: Selección 90 - RB Kaelon Black
El RB Kaelon Black jugó seis temporadas a nivel colegial entre la Universidad de Indiana y James Madison y fue clave en un rol ofensivo versátil. Obtuvo el reconocimiento al Cuadro de Honor Paul Hornung Award durante su estancia en James Madison. En su carrera, acumuló 2,261 yardas por tierra con múltiples partidos de 100 yardas por tierra, y encontró la zona de anotación 10 veces durante su última temporada en Indiana.
Ronda 4: Selección 107 - DL Gracen Halton
El DL Gracen Halton jugó cuatro temporadas para los Sooners y emergío como uno de los linieros defensivos más disruptivos en el equipo durante sus dos temporadas finales. Capitan del equipo en 2025, obtuvo el reconocimiento Liniero Defensivo de la Semana en la SEC y Segundo Equipo All-SEC tras registrar 33 tackles, 7.0 tackles para pérdida de yardas y 3.5 sacks, agregando un récord de equipo de siete presiones al quarterback y un balón suelto recuperado y regresado para touchdown. En su carrera, Halton sumó 84 tackles, 16.5 tackles para pérdida de yardas y 9.5 sacks.
Ronda 4: Selección 127 - OL Carver Willis
El OL Carver Willis participó por seis temporadas en el football colegial. Cinco de esas temporadas en Kansas State y una en la Universidad de Washington. Willis llegó al programa de los Huskies en 2025 y emergió como un tackle que colocaba su ancla en la línea, obteniendo la mención honorífica All-Big Ten como titular. Willis fue clave en reducir por la mitad los sacks permitidos por el equipo y en crear carriles para mejorar el ataque por tierra.
Ronda 4: Selección 139 - CB Ephesians Prysock
El CB Ephesians Prysock jugó cuatro temporadas en dos programas (Universidad de Arizona y UW) y fue pieza clave en la secundaria de los Huskies. Obtuvo la mención honorífica All-Big Ten en 2025 y All-Pac-12 como estudiante de segundo año en 2023. También obtuvo un lugar en el equipo Big Ten All-Academic en su año final. Tan solo en su temporada 2025, empató el liderato del equipo con 7 PBUs y fue titular los 13 partidos (48 tackles, TFL, INT). En su carrera acumuló 170 tackles.
Ronda 4: Selección 154 - LB Jaden Dugger
El LB Jaden Dugger jugó cuatro temporadas en dos programas (Georgetown y Louisiana) y fue pieza clave en la defensa, cambiando de posición de safety a linebacker en su carrera. Obtuvo el reconocimiento de Primer Equipo All-Sun Belt en 2025 tras haber tenido una destacada temporada como senior liderando a su equipo con 125 tackles, incluyendo 13 tackles para pérdida de yardas y cuatro sacks. En su carrera acumuló 220 tackles, demostrando versatilidad y experiencia en cobertura, presión al pase y apoyo contra la carrera.
Ronda 5: Selección 179 - OL Enrique Cruz Jr.
El OL Enrique Cruz Jr. jugó cinco temporadas a nivel colegial en dos programas (Syracuse y Kansas) y fue pieza clave a lo largo de la línea ofensiva. Fue titular en 18 partidos en Syracuse (15 como tackle izquierdo, tres como tackle derecho) en cuatro temporadas antes de transferirse a Kansas en 2025, donde fue titular los 12 partidos como tackle derecho, obteniendo la mención honorífica All-Big 12.