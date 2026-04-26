Draft de los 49ers - Clase del 2026: Análisis Jugador por Jugador

Ronda 4: Selección 107 - DL Gracen Halton

El DL Gracen Halton jugó cuatro temporadas para los Sooners y emergío como uno de los linieros defensivos más disruptivos en el equipo durante sus dos temporadas finales. Capitan del equipo en 2025, obtuvo el reconocimiento Liniero Defensivo de la Semana en la SEC y Segundo Equipo All-SEC tras registrar 33 tackles, 7.0 tackles para pérdida de yardas y 3.5 sacks, agregando un récord de equipo de siete presiones al quarterback y un balón suelto recuperado y regresado para touchdown. En su carrera, Halton sumó 84 tackles, 16.5 tackles para pérdida de yardas y 9.5 sacks.