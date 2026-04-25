Los 49ers Seleccionan a DL Gracen Halton con el Pick No. 107 en el NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han seleccionado al liniero defensivo Gracen Halton de la Universidad de Oklahoma con la selección general no. 107 en el NFL Draft 2026.

Halton jugó cuatro temporadas para los Sooners y emergió como uno de los linieros defensivos más disruptivos del equipo durante sus dos temporadas finales. Capitan del equipo en 2025, obtuvo los reconocimientos SEC Liniero Defensivo de la Semana y Segundo Equipo All-SEC tras acumular 33 tackles, 7.0 tackles para pérdida de yarda y 3.5 sacks, agregando además un récord de equipo de siete presiones al quarterback y un balón suelto recuperado y devuelto para touchdown. A lo largo de su carrera, Halton acumuló 84 tackles, 16.5 tackles para pérdida de yardas y 9.5 sacks.