 Skip to main content
Advertising

Los 49ers Seleccionan a DL Gracen Halton con el Pick No. 107 en el NFL Draft 2026

Apr 25, 2026 at 02:05 PM
Author Image
Brooke Evans

Digital Editor

ESP 16x9 - Left Align - Pick 11

Los San Francisco 49ers han seleccionado al liniero defensivo Gracen Halton de la Universidad de Oklahoma con la selección general no. 107 en el NFL Draft 2026.

Halton jugó cuatro temporadas para los Sooners y emergió como uno de los linieros defensivos más disruptivos del equipo durante sus dos temporadas finales. Capitan del equipo en 2025, obtuvo los reconocimientos SEC Liniero Defensivo de la Semana y Segundo Equipo All-SEC tras acumular 33 tackles, 7.0 tackles para pérdida de yarda y 3.5 sacks, agregando además un récord de equipo de siete presiones al quarterback y un balón suelto recuperado y devuelto para touchdown. A lo largo de su carrera, Halton acumuló 84 tackles, 16.5 tackles para pérdida de yardas y 9.5 sacks.

En el NFL Combine, Halton impresionó a los scouts con rapidez en su primer paso, agilidad lateral y habilidad de romper los gaps como presión al pase. De 1.88m y 132.9kg, corrió un 4.82 en la prueba de 40 yardas y registró un salto vertical de 0.93m. Su explosividad destacó de entre el grupo de su posición, siendo el tercero entre tacles defensivos en el salto de longitud (2.9m) y registrando el salto vertical más alto en la posición.

Para toda la cobertura del NFL Draft de los 49ers, visita 49ers.com/draft.

Related Content

news

Los 49ers Seleccionan a LB Jaden Dugger con el Pick No. 154 en el NFL Draft 2026

Con el pick 154 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a LB Jaden Dugger.

news

Los 49ers Seleccionan a CB Ephesians Prysock con el Pick No. 139 en el NFL Draft 2026

Con la selección 139 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a CB Ephesians Prysock.

news

ALERTA DE TRADE: Los 49ers Agregan una Selección de 5ª Ronda y una Selección Futura en un Intercambio de Día 3 con los Ravens

Los San Francisco 49ers intercambian la selección no. 133 a los Baltimore Ravens a cambio de la selección no. 154 y una selección de tercera ronda de 2027 en el día 3 del NFL Draft 2026.

news

Los 49ers Seleccionan a OL Carver Willis con el Pick No. 127 en el NFL Draft 2026

Con la selección 127 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a OL Carver Willis.

news

Los 49ers Seleccionan a RB Kaelon Black con el Pick No. 90 en el NFL Draft 2026

Con el pick 90 en el NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a RB Kaelon Black.

news

Los 49ers Seleccionan a DL Romello Height con la Selección no. 70 del NFL Draft 2026

Con la selección 70 del NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a DL Romello Height.

news

ALERTA DE TRADE: Los 49ers Intercambian Nuevamente en el Día 2 con los Browns

Los San Francisco 49ers han intercambiado las selecciones no. 58 y no. 152 a los Cleveland Browns a cambio de las selecciones no. 70 y no. 107 durante el día 2 del NFL Draft 2026.

news

ALERTA DE TRADE: Los 49ers Intercambian a LB Dee Winters a los Cowboys por una Selección de Quinta Ronda

Los San Francisco 49ers intercambiaron al linebacker Dee Winters a los Dallas Cowboys a cambio de la selección no. 152 en la quinta ronda del NFL Draft 2026.

news

Los 49ers Seleccionan a De'Zhaun Stribling con la Selección No. 33 en el NFL Draft 2026

Con la selección 33 del NFL Draft 2026, los San Francisco 49ers han seleccionado a De'Zhaun Stribling.

news

NFL Draft 2026: Lista Completa de las Selecciones de los 49ers en el Draft

Los San Francisco 49ers tienen un total de siete selecciones en el draft previo a los días 2 y 3 del NFL Draft 2026.

news

ALERTA DE TRADE: Los 49ers Intercambian con los Jets en la Ronda 1 del NFL Draft 2026

Los San Francisco 49ers han intercambiado la selección no. 30 a los New York Jets a cambio de las selecciones no. 33 y no. 179 durante la primera ronda del NFL Draft 2026.

Advertising