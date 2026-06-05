Raheem Morris Construyendo el Estándar de los 49ers

Raheem Morris ha pasado apenas unos meses en Santa Clara, pero el coordinador defensivo de los San Francisco 49ers ya está dejando una impresión en jugadores y entrenadores en el edificio.

Morris está en una nueva etapa, uniéndose a los 49ers en el mes de marzo tras servir como el entrenador en jefe de los Atlanta Falcons en 2024 y 2025. Antes de eso, pasó tres temporadas como coordinador defensivo de Los Angeles Rams, contribuyendo en el camino de la franquicia a una victoria en el Super Bowl. A pesar de llegar con más de dos décadas de experiencia como entrenador en la NFL, el enfoque de Morris no ha sido en renovar la defensa, sino aprender de la fundación que ya está en marcha.

Esa base incluye a algunos de los jugadores defensivos más grandes en la liga. Los 49ers esperan recibir de vuelta a líderes clave como el linebacker Fred Warner, linebacker Dre Greenlaw, y el liniero defensivo Nick Bosa, mientras que también agregaron al liniero defensivo veterano Osa Odighizuwa esta temporada baja.

"Me he estado divirtiendo mucho aprendiendo muchas cosas de nuestros chicos, algo de las cosas realmente buenas que han hecho en el pasado", dijo Morris tras la fase 3 de actividades organizadas por el equipo. "Me divierto mucho con el poder implementar algunas de las cosas que queremos hacer".

Ese acercamiento no ha pasado desapercibido por los entrenadores que trabajan junto a él.

"No le preocupa poner su sello en todo", dijo el coordinador defensivo del juego por pase Jerry Gray. "Se preocupa por cómo puedo lograr que estos jugadores jueguen al máximo nivel y ganen un Super Bowl".

Gray, quien trabajó con Morris en Atlanta antes de unirse a los 49ers, dijo que la habilidad de Morris en ejecutar sus jugadas mientras trabaja con el talento que ya está disponible es una de sus más grandes fortalezas.

"El va a hacer lo que mejor sabe hacer, y eso es mezclar lo que hacen bien estos jugadores para salir ahí y jugar football", dijo Gray.

Esa filosofía es parte de lo que trajo a Gran al personal defensivo de Morris en La Bahía. Habiendo entrenado contra las ofensivas de Kyle Shanahan por años, Gray vio de primera mano el reto de enfrentarse a los 49ers.

"Siempre que jugábamos contra los Niners, son un gran reto en la ofensiva", dijo Gray. "Te ponen a trabajar".

Ya que Morris tiene extensa experiencia como entrenador en ambos lados del balón y versatilidad entrenando diferentes frentes, el personal defensivo tiene más confianza en cambiar los esquemas defensivos y al mismo tiempo mantenerse apegados a la verdadera identidad de los 49ers.

"Tan solo el usar esa versatilidad un poco más", dijo el entrenador de línea defensiva Kris Kocurek. "Podría anticipar que seguiremos siendo un equipo con un frente 4-down, pero también utilizar frentes múltiples. Si podemos hacer un 5-down, 4-down, mezclarlos, eso va a mantener honesta a la gente".

Más allá de los X y O's, Morris ha sido alabado por la energía que trae al edificio todos los días. Kocurek describe a Morris como "una persona del pueblo", destacando su habilidad para conectar tanto con jugadores como entrenadores.

"La energía, su actitud todos los días. Llega con una gran sonrisa en su rostro listo para hacer que todos sean mejores", dijo Kocurek. "Llama la atención de todos, y puedes ver por qué ha sido exitoso".

Mientras que Morris construye relaciones en las instalaciones, también se apoya en el liderazgo existente en el vestidor.

"Cuando estás cerca de alguien como Fred, de Greenlaw, es diferente cuando estás cerca de ese tipo de personas que ponen mucho en lo que hacen", dijo Morris.

Tener ese liderazgo veterano junto a la naturaleza competitiva del roster y cuerpo técnico de los 49ers del 2026 es lo que ha puesto el ritmo a lo largo de los programas de temporada baja.

"Nadie se pone cómodo en la NFL", dijo Morris. "Es más sobre roles y qué tipo de papeles pueden tomar las personas para ayudarte a ganar".

Para Morris, el enfoque no es tanto en logros personales sino en ayudar a los 49ers a lograr la meta máxima.