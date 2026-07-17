 Skip to main content
Advertising

Christian McCaffrey es Nombrado el Mejor Atleta de Regreso en los ESPYS 2026

Jul 16, 2026 at 05:25 PM
Author Image
Briana Jeannel

Team Reporter

Felicitemos al corredor All-Pro Christian McCaffrey, tras recibir el reconocimiento de Mejor Atleta de Regreso en los ESPYS 2026. Los ESPYS reúnen a las estrellas más grandes del deporte en el Teatro David H. Koch en el Lincoln Center en Nueva York para celebrar los mejores momentos del año.

El premio de McCaffrey en los ESPYS llega meses después de haber recibido el Premio de la Associated Press al Regreso del Año de la NFL 2025. El jugador multiusos recibió el reconocimiento tras un regreso dominante en 2025 después de una corta temporada 2024. Tras perderse 13 partidos debido a múltiples lesiones, McCaffrey fue titular en 17 partidos para San Francisco y volvió a establecerse como uno de los jugadores más dinámicos en la liga.

McCaffrey corrió 311 ocasiones sumando 1,202 yardas y 10 touchdowns además de liderar a la NFL en yardas por recepción por un corredor. Lideró al equipo atrapando 102 pases para 924 yardas y siete touchdowns por pase, terminando la temporada con 2,126 yardas totales, el segundo registro más alto en la liga.

El corredor All-Pro demostró sus habilidades como doble amenaza durante la temporada 2025, donde anotó un touchdown por tierra o por aire en 12 partidos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar al menos cinco touchdowns por tierra y cinco touchdowns por aire en la misma temporada.

La temporada destacada de McCaffrey también le valió el reconocimiento AP Primer Equipo All-Pro y una selección al NFL Pro Bowl, culminando una temporada 2025 notable.

Related Content

news

Fred Warner Obtiene el Puesto No. 1 en la Clasificación de Linebackers de ESPN del 2026

Fred Warner fue votado como el off-ball linebacker no. 1 de la NFL en la clasificación anual de ESPN, seleccionados por ejecutivos de la liga, entrenadores y scouts.

news

Los 49ers Anuncian Giveaways de Bobbleheads de Kittle y Juszczyk; Los Cargos por Servicio de Boletos Exentos por Tiempo Limitado

Los 49ers anuncian giveaways de bobbleheads exclusivos de George Kittle y Kyle Juszczyk y ofrecen a los fans la oportunidad por tiempo limitado de adquirir boletos para partidos individuales con los cargos por servicio exentos.

news

Las Prácticas Abiertas del Training Camp de los 49ers Comienzan el 26 de Julio; Cuatro Cosas que Debes Saber

Todo lo que debes saber sobre asistir al 49ers Training Camp presentado por Visa este verano, incluyendo detalles sobre boletos, fechas clave y qué esperar de las prácticas abiertas.

news

Los 49ers Anuncian el Calendario Abierto para el Training Camp

Con boletos de $20 o menos, El 49ers Training Camp presentado por Visa es una oportunidad accesible para que los fans de todas las edades puedan ver a sus jugadores favoritos y acercarse a la acción.

news

Los 49ers Anuncian los Días Temáticos 2026 en Levi's® Stadium

Los San Francisco 49ers han anunciado las temáticas y ceremonias especiales que ocurrirán durante cada partido de local en Levi's® Stadium a lo largo de la temporada 2026.

news

Los 49ers Firman a DL Gracen Halton a un Contrato por Cuatro Años

Los San Francisco 49ers anuncian que han firmado a DL Gracen Halton a un contrato por cuatro años.

news

Los 49ers Firman a DL Romello Height a un Contrato por Cuatro Años

Los San Francisco 49ers han firmado a DL Romello Height a un contrato por cuatro años.

news

Brock Purdy Ocupa el Puesto No. 85 en el 'Top 100 Jugadores de 2026' de la NFL

El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy fue votado como el jugador no. 85 en la lista "Top 100 Jugadores del 2026" de la NFL.

news

Mac Jones en su Segundo Año con los 49ers: 'Es Momento de Sumar Algunos Buenos Años Aquí'

El Quarterback Mac Jones evalúa la ofensiva de los 49ers, habla sobre el renovado grupo de receptores y comparte su mentalidad de cara a su segundo año en San Francisco.

news

La NFL Anuncia las Fechas para el Training Camp 2026 de los 49ers y Prácticas en Conjunto

Los novatos y veteranos de los San Francisco 49ers reportarán en Santa Clara a mediados de julio, conforme se acerca la temporada 2026.

news

McKivitz Manda un Mensaje Claro Sobre su Futuro en los 49ers: "Quiero Estar en ese Muro de los 10 Años"

Colton McKivitz reflexiona sobre su viaje con los San Francisco 49ers y explica por qué su meta es ganarse un lugar en el muro de los 10 años del equipo.

Advertising