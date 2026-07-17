Christian McCaffrey es Nombrado el Mejor Atleta de Regreso en los ESPYS 2026

Felicitemos al corredor All-Pro Christian McCaffrey, tras recibir el reconocimiento de Mejor Atleta de Regreso en los ESPYS 2026. Los ESPYS reúnen a las estrellas más grandes del deporte en el Teatro David H. Koch en el Lincoln Center en Nueva York para celebrar los mejores momentos del año.

El premio de McCaffrey en los ESPYS llega meses después de haber recibido el Premio de la Associated Press al Regreso del Año de la NFL 2025. El jugador multiusos recibió el reconocimiento tras un regreso dominante en 2025 después de una corta temporada 2024. Tras perderse 13 partidos debido a múltiples lesiones, McCaffrey fue titular en 17 partidos para San Francisco y volvió a establecerse como uno de los jugadores más dinámicos en la liga.

McCaffrey corrió 311 ocasiones sumando 1,202 yardas y 10 touchdowns además de liderar a la NFL en yardas por recepción por un corredor. Lideró al equipo atrapando 102 pases para 924 yardas y siete touchdowns por pase, terminando la temporada con 2,126 yardas totales, el segundo registro más alto en la liga.

El corredor All-Pro demostró sus habilidades como doble amenaza durante la temporada 2025, donde anotó un touchdown por tierra o por aire en 12 partidos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar al menos cinco touchdowns por tierra y cinco touchdowns por aire en la misma temporada.