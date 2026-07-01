Brock Purdy Ocupa el Puesto No. 85 en el 'Top 100 Jugadores de 2026' de la NFL

Ampliamente reconocido como uno de los quarterbacks más eficientes de la liga, Purdy siguió liderando la ofensiva de San Francisco con precisión y habilidad para realizar jugadas. En camino a su quinta temporada, Purdy completó la temporada 2025 con 197 pases para 2,167 yardas y 20 touchdowns en nueve partidos de temporada regular, registrando un rating de pasador de 100.5 y contribuyendo a que los 49ers obtuvieran un récord de 7-2 en esas apariciones. Purdy también contribuyó por tierra con 147 yardas y tres touchdowns, ayudando a que San Francisco regresara a la postemporada.