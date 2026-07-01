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Brock Purdy Ocupa el Puesto No. 85 en el 'Top 100 Jugadores de 2026' de la NFL

Jul 01, 2026 at 08:01 AM
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Briana Jeannel

Team Reporter

El quarterback de los San Francisco 49ers Brock Purdy obtuvo el puesto número 85 en la lista anual "Top 100 de Jugadores" de la NFL Network.

Ampliamente reconocido como uno de los quarterbacks más eficientes de la liga, Purdy siguió liderando la ofensiva de San Francisco con precisión y habilidad para realizar jugadas. En camino a su quinta temporada, Purdy completó la temporada 2025 con 197 pases para 2,167 yardas y 20 touchdowns en nueve partidos de temporada regular, registrando un rating de pasador de 100.5 y contribuyendo a que los 49ers obtuvieran un récord de 7-2 en esas apariciones. Purdy también contribuyó por tierra con 147 yardas y tres touchdowns, ayudando a que San Francisco regresara a la postemporada.

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La lista "Top 100 Jugadores de 2026" es una serie de videos producida por NFL Films, destacando los talentos élite de la liga, los cuales están siendo revelados en X y por streaming en NFL+. Dos jugadores serán revelados a las 7 a.m. PT y 8 a.m. PT cada día entre lunes y viernes desde el 22 de junio al 21 de agosto, antes de que un jugador Top 10 sea revelado cada día comenzando a las 7 a.m. PT el lunes 24 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre.

El "NFL Top 100" comenzó antes de la temporada 2011, y la lista es definida por los jugadores actuales de la NFL, quienes votan por sus compañeros basados en su desempeño del año anterior.

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